Incendio destruye pabellón de 1.500 años en el templo Yongqing, en China

Un incendio de gran magnitud destruyó en la madrugada del 11 de noviembre el pabellón Wenchang del templo Yongqing, ubicado en la ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, en el este de China.

Las llamas se iniciaron hacia las 3:00 a. m. y avanzaron con rapidez por la estructura, construida principalmente en madera y con más de 1.500 años de historia.

Videos difundidos en redes sociales mostraron enormes columnas de fuego y humo envolviendo el edificio afectado. Los equipos de emergencia lograron controlar el siniestro horas después y confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales, aunque el pabellón quedó completamente destruido. La estructura principal del templo permaneció en pie.