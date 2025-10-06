Estas serían las identidades de los presuntos responsables de crimen de B-King y DJ Regio Clown en México

Tras más de una semana del asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown, las investigaciones siguen avanzando por parte de las autoridades mexicanas. En las últimas horas se conoció la identidad de cuatro capturados. Sumadas a las capturas de cuatro colombianos que al parecer estaban vinculados al crimen, en las últimas horas se supo que la Fiscalía de México ya tiene en sus manos a quien al parecer conducía el vehículo en donde fueron transportados los colombianos y otras tres personas que no son de nacionalidad colombiana. Lea también: Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a B-King en Medellín, tras ser repatriado de México Así lo reveló El Tiempo, quien además confirmó que los cuatro colombianos que habían sido capturados la semana pasada ya fueron desvinculados de la investigación. El programa mexicano ¡Siéntese Quien Pueda! también había contado que la Fiscalía de México tenía en sus manos a nuevos presuntos implicados en el homicidio de los artistas colombianos.

¿Quiénes son los últimos 4 capturados por las autoridades mexicanas en el caso de B-King y DJ Regio Clown?

Las identidades de las cuatro personas en manos de la Fiscalía de México corresponde a Angélica Iaris, José Luis Díaz García, Luis Alberto Ramírez Baena y Jaime Montoya Puga.

Este último es un hombre mexicano de 62 años con un diagnóstico de diabetes y al parecer quien conducía el Mercedes Benz con el que fueron trasladados Sánchez y Herrera desde el gimnasio donde entrenaban hasta el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos. Por otra parte, Ramírez Baena es un proveedor de un taller ubicado en la Ciudad de México.

¿Hay presión mediática en el caso de los colombianos asesinados en México?