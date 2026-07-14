Amaranto Perea toma ritmo con el DIM y Lucas González acelera la puesta a punto de Nacional

Mientras Independiente Medellín comienza una nueva etapa bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea, Atlético Nacional continúa afinando detalles para el segundo semestre con movimientos en su nómina y la expectativa por el regreso de Franco Armani.

Perea dirigió este martes su segunda sesión de entrenamiento al frente del Poderoso y empezó a transmitirles a sus jugadores la idea futbolística con la que espera construir un equipo competitivo para los retos que vienen. El entrenador antioqueño aprovecha la pretemporada para implementar conceptos tácticos y evaluar las piezas con las que contará.

El Medellín ha vivido un mercado de fichajes de importantes cambios. El club ya confirmó las salidas del arquero José Luis Chunga, el defensor José Ortiz, el delantero Juan Manuel Viveros, los extremos Francisco Chaverra y Leyser Chaverra, además de Marlon Balanta. A esa lista se sumó recientemente la transferencia del atacante argentino Francisco Fydriszewski, quien continuará su carrera en Junior.

En cuanto a las incorporaciones, el Poderoso apostó por reforzar varias líneas del campo. Regresó el defensor uruguayo Joaquín Varela para fortalecer la zaga central, mientras que el volante ofensivo argentino Agustín Martegani llega como una de las principales apuestas para generar fútbol. También fueron oficializados el extremo Juan José Córdoba y el delantero Carlos Lucumí, quienes buscarán aportar velocidad y poder ofensivo al equipo de Perea.

Nacional tendrá primer examen

En Atlético Nacional, entre tanto, la principal expectativa de la semana sigue siendo el esperado arribo de Franco Armani, cuyo regreso al club verde está cada vez más cerca.

Mientras se concreta esa operación, el técnico Lucas González continúa preparando al equipo para el compromiso amistoso de este viernes (7:00 p.m.) frente al Deportivo Táchira. El encuentro tendrá un carácter benéfico, pues los recursos estarán destinados a apoyar a los damnificados y a las familias de las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela.

Más allá del componente solidario, el partido servirá como la primera oportunidad para observar la propuesta futbolística que implementará el entrenador en esta nueva etapa al frente del equipo verde.

Adiós a Chipi-Chipi

En paralelo, Nacional también confirmó la salida del arquero Harlen Castillo, quien continuará su carrera en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El guardameta disputó 84 partidos con el cuadro antioqueño y dejó una huella importante dentro del grupo. A través de un comunicado, la institución destacó su aporte deportivo y humano.

“Agradecemos profundamente su entrega durante estos años, así como la pasión con la que defendió nuestro escudo. Su calidad humana y compañerismo dejaron una huella importante en el grupo y en toda la familia verdolaga”, expresó el club.

Con los movimientos en el mercado ya encaminados, tanto Medellín como Nacional avanzan en la construcción de sus planteles para afrontar un semestre en el que ambos buscarán volver a ser protagonistas en el fútbol colombiano y en los torneos internacionales.