Huracán Isaías aumenta sus vientos y se acerca a Estados Unidos: podría ser categoría 2

La tormenta tropical Isaías se convirtió este jueves 8 de octubre, en el primer huracán de la temporada en el océano Atlántico y comenzó a fortalecerse nuevamente mientras avanza hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México.
Según la actualización de las 11:00 a. m., hora de Miami, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías es un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 137 km/h, un aumento de 8 km/h frente al reporte de tres horas antes.
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El huracán se encuentra a 620 km de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur de Estados Unidos, y se desplaza a 15 km/h.