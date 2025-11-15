En videos | Ya van más de 20 heridos tras impactante explosión en zona industrial de Argentina

Al menos 22 personas resultaron heridas el viernes luego de que una fuerte explosión desencadenara un incendio en un parque industrial que alberga varias empresas químicas y de otros sectores al sur de la capital de Argentina, informaron las autoridades.
Una densa columna de humo negro y naranja se alza cientos de metros en el cielo del municipio de Ezeiza, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, mientras las llamas iluminan las inmediaciones de los edificios afectados, constató la AFP desde el lugar.
En contexto: Videos captaron impactante explosión en complejo industrial de Buenos Aires, Argentina: hay varios heridos
El alcalde de esa población, Gastón Granados, informó al canal local C5N que la situación es “tremenda” a causa del fuego y las explosiones que se “están dando en las diferentes industrias”.
Al menos una de las fábricas incendiadas, que la prensa cifra en cinco, quedó reducida a cenizas, pudo ver la AFP. “Se me explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. (...) Estamos evacuando a las familias”, añadió el propio Granados, que vive a unos 500 metros de ese sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini.