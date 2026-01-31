x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

A funcionario de Venezuela “se le zafó” que EE. UU. ve posibles elecciones en Venezuela en un plazo de dos años

Funcionarios de la administración de Donald Trump estarían manejando un horizonte de entre 18 y 24 meses para la celebración de elecciones en Venezuela, según reveló The Wall Street Journal, en medio del proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro.

  • Estados Unidos reabrió su misión diplomática en Caracas tras siete años de ruptura. FOTOS CORTESÍA
    Estados Unidos reabrió su misión diplomática en Caracas tras siete años de ruptura. FOTOS CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

El Gobierno de Estados Unidos estaría manejando un horizonte de entre 18 y 24 meses para la realización de elecciones en Venezuela, según reveló The Wall Street Journal. De acuerdo con el diario, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, habría transmitido esa proyección a ejecutivos de algunas empresas en encuentros privados.

La información surge en medio del reacomodo político posterior a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, un hecho que marcó un punto de quiebre en la relación bilateral y en el escenario político del país suramericano.

Estados Unidos plantea un horizonte electoral para Venezuela

Según el reporte del Wall Street Journal, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han intentado enviar un mensaje de tranquilidad a legisladores, aliados internacionales y sectores empresariales, asegurando que la cooperación actual de Washington con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sería temporal.

Aunque la Casa Blanca no ha hecho público un cronograma oficial para la transición democrática, el planteamiento de elecciones en un plazo de entre año y medio y dos años sugiere que Estados Unidos descarta una salida inmediata y apuesta por un proceso gradual.

Le puede interesar: Amnistía en Venezuela no es un gesto del régimen, sino el efecto directo de la presión de EE. UU.: María Corina Machado

El trasfondo político tras la caída de Maduro

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron el 28 de julio de 2024. En esos comicios, las autoridades electorales proclamaron la reelección de Nicolás Maduro, resultados que fueron cuestionados por la oposición y por varios países, que reconocieron como ganador al candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado.

Tras la captura de Maduro, Washington ha reiterado que su objetivo final es avanzar hacia una Venezuela democrática mediante elecciones “libres y justas”. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses han advertido que la transición no será inmediata ni exenta de dificultades.

Lea más: Delcy Rodríguez anunció amnistía general para los cientos de presos políticos en Venezuela

Posturas de la oposición y el papel de Delcy Rodríguez

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró recientemente ante el Senado que el proceso de transición tomará tiempo y que no puede resolverse en cuestión de semanas. En paralelo, María Corina Machado ha manifestado su intención de regresar a Venezuela cuanto antes, pero ha expresado escepticismo frente a una transición liderada por Delcy Rodríguez.

Machado ha insistido en que el cambio político debe ser “real” y no un modelo en el que, según ella, las estructuras de poder permanezcan intactas. Mientras tanto, el Gobierno interino ha anunciado medidas como una amnistía general para presos políticos y el cierre del Helicoide, uno de los centros de detención más denunciados por violaciones de derechos humanos.

Conozca también: Giro histórico: Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU.

Temas recomendados

Política
Elecciones
Crisis
Crisis en Venezuela
Norteamérica
Estados Unidos
Venezuela
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida