EE. UU. confirma más de 1.000 objetivos atacados en Irán y prevé cuatro semanas más de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo la operación militar contra Irán al argumentar que busca garantizar la seguridad a largo plazo de su país. EE. UU. reveló que los ataques podrían extenderse cuatro semanas más.
En un mensaje en video publicado en su plataforma Truth Social, reconoció que podrían registrarse más bajas en las fuerzas estadounidenses tras la confirmación de la muerte de tres soldados.
“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine”, afirmó el mandatario desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Añadió que Estados Unidos “vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas que han declarado la guerra, básicamente, a la civilización”.
Trump no se ha dirigido formalmente a la nación desde el inicio de la ofensiva el sábado, pero ha difundido dos mensajes en video, anunció en su red social la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y concedió entrevistas telefónicas a distintos medios. El domingo, tampoco ofreció declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One durante su regreso a Washington.