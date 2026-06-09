Gobierno de Venezuela descarta diálogos con María Corina Machado

El ministro del Interior de Venezuela dijo que “no está planteado” un diálogo con la oposición, en respuesta a la líder María Corina Machado, quien propuso negociar una transición democrática con el gobierno interino, tras la caída en enero de Nicolás Maduro.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

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Después de la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, la oposición dice estar determinada a negociar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, unas nuevas elecciones con mediación de Washington.

“Con ellos no está planteado nada y con ella menos”, dijo el ministro Diosdado Cabello, en referencia a Machado, durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

“No ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta con ningún personaje parecido”, indicó.

Machado solicitó el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política” que permita “recuperar la democracia en Venezuela”, según un comunicado firmado por ella desde Panamá.