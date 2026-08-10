“Estamos listos para apoyar al pueblo de Colombia”: Gobierno Trump activa líneas de atención tras terremoto

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes y aseguró que la Administración Trump está monitoreando de cerca la situación y está lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. “El Gobierno de Trump está monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está listo para apoyar al pueblo colombiano y a la Administración del presidente @ABDELAESPRIELLA. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben registrarse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para obtener la información más reciente”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje de Rubio se produjo horas después de que un sismo de magnitud 7.4, según informó el Servicio Geológico Colombiano, se registrara este lunes en el occidente de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 107 kilómetros.

De acuerdo con los reportes más recientes, al menos 20 personas han fallecido, 18 de ellas en Pereira, mientras que en Manizales las autoridades reportaron daños estructurales de consideración. Sin embargo, la cifra va en aumento. Tras el sismo, el presidente Abelardo De la Espriella afirmó haber asumido personalmente la coordinación de la respuesta del Gobierno ante la emergencia en San José del Palmar, y envió un mensaje de tranquilidad a la población afectada. Ya se encuentra en la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD gestionando la respuesta de las autoridades tras lo sucedido en horas de la mañana.

En el encuentro participan también el director de la UNGRD, Javier Pava, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quienes evalúan las afectaciones provocadas por el sismo registrado durante la mañana y las acciones de respuesta que se implementarán. Según informó la entidad, en este espacio se articulan las capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar el despliegue de ayudas y la atención de las comunidades y territorios afectados en distintas regiones del país.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que se han registrado cinco réplicas de magnitud superior a 3,0 después del sismo principal, cuya magnitud fue actualizada a 7,4. El organismo también aclaró que estos movimientos no tienen relación con la alerta vigente en el volcán Puracé.

El apoyo de EE. UU. al nuevo gobierno

Es importante recordar que la administración del presidente Donald Trump ha respaldado al gobierno de Abelardo de la Espriella desde que este se encontraba en campaña. Tras su elección, el vicecanciller José Manuel Restrepo realizó una gira por Estados Unidos en la que sostuvo encuentros orientados a fortalecer las relaciones económicas, políticas y diplomáticas entre ambos países. Durante su visita también se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. Lea también: Al menos 15 personas estarían atrapadas tras colapso de edificio en Cali Bloque de preguntas y respuestas: