“Estamos listos para apoyar al pueblo de Colombia”: Gobierno Trump activa líneas de atención tras terremoto

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes y aseguró que la Administración Trump está monitoreando de cerca la situación y está lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
“El Gobierno de Trump está monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está listo para apoyar al pueblo colombiano y a la Administración del presidente @ABDELAESPRIELLA. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben registrarse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para obtener la información más reciente”, escribió en su cuenta de X.