¿Buscar refugio o salir corriendo durante un sismo? Esto recomiendan los expertos

Tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia esta mañana, vale la pena revisar cómo reaccionar en caso de que una situación parecida se repita. La Alcaldía de Bogotá publicó algunos consejos para saber si evacuar o quedarse en el lugar donde está.
Primero, “si la edificación es sismorresistente o estás en un piso alto, quédate dentro y realiza la maniobra: agáchate, protégete, agárrate”, comunicó la Alcaldía de la capital.
Segundo, se debe evacuar si la edificación presenta daños estructurales en riesgo de colapso, si se está en una construcción con deficiencia estructural y se tiene una salida segura y si se tiene acceso directo al exterior.