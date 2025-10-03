Gisèle Pelicot enfrenta de nuevo a uno de sus violadores condenados en Francia tras una apelación

Gisèle Pelicot logró condenar hace casi un año a 51 hombres por violarla o agredirla sexualmente en Francia, pero ahora vuelve a un tribunal después que uno recurriera la sentencia en este caso que la elevó a icono feminista mundial. Su historia conmocionó al mundo. En diciembre, un tribunal de Aviñón condenó a su exmarido Dominique Pelicot a la pena máxima de 20 años de prisión por drogarla con ansiolíticos entre 2011 y 2020 para dormirla y violarla junto a desconocidos. Le puede interesar: “Quiero contar mi historia con mis propias palabras”: Gisèle Pelicot sobre su libro. Los magistrados también condenaron a 50 de estos hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violarla o agredirla sexualmente. Aunque al principio 17 recurrieron la sentencia, finalmente sólo uno mantuvo su recurso. El juicio en apelación comenzará el lunes en Nimes, en el sur de Francia, por tres o cuatro días y Gisèle acudirá a este nuevo “trance” de forma “combativa” para “pasar página realmente”, dijo a AFP Antoine Camus, uno de sus abogados.

“Ella realmente habría preferido quedarse donde está para concentrarse en su nueva vida y en su futuro”, agregó el letrado de la mujer de 72 años, que publicará sus memorias el 17 de febrero con el título “Un himno a la vida”.

¿Qué dice el hombre que apeló la sentencia?

Enfrente tendrá a un único acusado: Husamettin D., de 44 años y quien en diciembre fue condenado a nueve años de prisión, aunque no entró en la cárcel inmediatamente por problemas de salud. “No soy un violador, es algo demasiado pesado para mí”, dijo en el primer juicio. Este obrero defiende que Dominique Pelicot, a quien conoció en internet en 2019, lo manipuló al decirle que su mujer estaba de acuerdo y fingiría estar dormida. Este último lo niega. En la noche que sucedió la presunta violación, el acusado estaba en pleno acto cuando se dio cuenta de que algo no era normal ya que la mujer roncaba. Aunque asegura que se marchó entonces apresuradamente, no consideró necesario alertar a las autoridades.

“Nunca tuvo la intención de violar a nadie”, explicó a AFP su abogado, Jean-Marc Darrigade. “Él respeta completamente a Gisèle Pelicot. Está fuera de lugar que su recurso se interprete como un nuevo ataque”, agregó. El exmarido de la víctima, en prisión, comparecerá ante el tribunal como testigo. Su abogada, Béatrice Zavarro, indicó que mantendrá su postura del primer juicio: “Soy un violador y todos los hombres de esta sala” también. Gisèle Pelicot no entiende esa “negación persistente”, máxime cuando existen videos, según Camus. “Ella necesita que la justicia le diga: ‘Todas las violaciones que hemos visto, sí, son realmente violaciones’”, agregó.

Gisèle Pelicot, un ícono feminista

El resto de condenados, que habían recurrido, tiraron la toalla uno a uno por múltiples motivos entre la presión mediática y el miedo a recibir una condena mayor, máxime cuando ahora habrá un jurado popular, según sus abogados.