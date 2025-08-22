Ghislaine Maxwell habló sobre el expresidente Andrés Pastrana en declaración sobre el caso Jeffrey Epstein: esto dijo

Ghislaine Maxwell, señalada de reclutar menores de edad para Jeffrey Epstein, mencionó recientemente al expresidente colombiano Andrés Pastrana en una declaración ante el fiscal general adjunto Todd Blanche, en medio de las investigaciones sobre el financiero, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.
En su declaración, Maxwell, quien cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por el caso Epstein –de quien fue pareja–, aseguró no tener claridad sobre si el expresidente colombiano abordó el “Lolita Express”, el avión privado del financiero, o estuvo en su isla del Caribe donde, según las investigaciones, el anfitrión y sus invitados cometieron toda clase de vejámenes en fiestas sexuales.
“No sé si alguna vez estuvo en el avión. No creo que viniera a la isla”, le dijo Maxwell al fiscal Blanche.