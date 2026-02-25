Jóvenes en bikini y cócteles: nueva foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein aumenta las acusaciones

Una nueva fotografía del físico teórico Stephen Hawking salió a la luz tras la publicación de cientos de miles de imágenes y documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En la imagen, que hace parte de los denominados “archivos Epstein”, el científico británico aparece en un entorno distendido acompañado por dos mujeres en bikini, cuyas identidades no fueron reveladas y cuyos rostros fueron cubiertos antes de hacerse público el material.

Se sabe que Hawking asistió en marzo de 2006 a un encuentro científico organizado por Epstein en su isla privada. De hecho, anteriormente ya se habían divulgado otras fotografías de ese viaje, en las que el físico compartía en una cena al aire libre y participaba en actividades académicas, incluida una experiencia a bordo de un sumergible.