x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cuándo se separa Nequi de Bancolombia? Ya hay fecha oficial para su independencia total en 2026

El presidente del grupo Cibest entregó detalles sobre el funcionamiento que tendrá Nequi como una entidad independiente. Esto fue lo que dijo.

  • Nequi ya tiene una fecha para la independización de Bancolombia. Fotos: Jaime Pérez Munévar y Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Nequi ya tiene una fecha para la independización de Bancolombia. Fotos: Jaime Pérez Munévar y Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La transición de Nequi hacia su autonomía total ha entrado en una fase definitiva. Tras años de planeación y ajustes regulatorios bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Grupo Cibest (conglomerado al que pertenece junto a Bancolombia) ha confirmado el cronograma final para que la billetera digital opere con personería jurídica y estructura propia.

Los detalles los entregó Juan Carlos Mora, presidente del grupo Cibest, en una entrevista con el diario La República. El directivo informó que la hoja de ruta proyecta finalizar la separación legal y tecnológica entre el tercer y el cuarto trimestre de 2026.

Lea también: Nequi se independiza de Bancolombia y alcanza punto de equilibrio: así operará como compañía de financiamiento en Colombia

Según Mora, a partir de ese momento, Nequi operará como una entidad independiente dentro del holding, lo que le permitirá contar con información financiera separada de Bancolombia y tomar decisiones estratégicas de manera autónoma.

Esa independencia no sólo implicaría un cambio corporativo sino también una expansión del portafolio. De acuerdo con lo que le confirmó el presidente de Cibest a ese medio, para este año, Nequi planea incursionar en productos más complejos, incluyendo bolsillos en dólares digitales, remesas internacionales y soluciones diseñadas específicamente para emprendedores.

Además, para el 2026, las metas son ambiciosas. Los directivos del holding esperan un crecimiento del 50% en la cartera de créditos, un aumento del 10% en los depósitos, elevar los ingresos totales en un 40% y sumar un 5% adicional a su base total de usuarios.

¿Cómo ha sido el proceso de independización de Nequi sobre Bancolombia?

En el pasado mes de noviembre ya la billetera digital Nequi había recibido la autorización de la Superfinanciera para funcionar y desarrollar actividades propias de una compañía de financiamiento, algo que le daba mayor independencia operativa frente a Bancolombia.

Esto fue un paso histórico ya que convertía a Nequi en una entidad financiera con reglas propias, capaz de ofrecer crédito, ahorro y otros servicios bajo supervisión directa, sin perder la conexión con su casa matriz.

El proceso de separación inició formalmente en el 2021 y se ha visto respaldado por el sólido desempeño financiero de la plataforma que tuvo como hito el reporte de ganancias por primera vez en septiembre de 2025, donde su cartera de créditos alcanzó los $1,6 billones de pesos, lo que representó un aumento extraordinario del 174% frente al año anterior, además de que sus ingresos financieros aumentaron un 75 %.

Siga leyendo: Más de 2,7 millones de quejas contra bancos en 2025: además de Bancolombia, ¿qué otro lidera el ranking?

Temas recomendados

Economía
Sistema financiero
Bancolombia
Bancos
Nequi
Superfinanciera
Grupo Cibest
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida