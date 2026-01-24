Familia del niño ecuatoriano detenido en EE. UU. suplica para que sea liberado

“No es un criminal”, dice el tío del niño de cinco años detenido en las redadas contra migrantes en Estados Unidos y cuya imagen da la vuelta al mundo como símbolo del descontento que ha desatado protestas contra el gobierno de Donald Trump.
El momento de la captura el martes quedó registrado en fotografías que muestran a Liam Conejo Ramos con una chaqueta a cuadros y un gorro azul de lana, mientras un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo sujeta por su mochila de Spiderman.
Luis Conejo, su tío, clama por la liberación del pequeño y la del padre del menor, Adrián Conejo, aunque en entrevista con CNN el viernes dijo sentirse en una pelea “contra Goliat”.
“Un niño de cinco años en realidad no cometió ningún delito (...) están abusando de la gente migrante”, dijo a esa cadena desde su casa en Quito, vestido con sombrero y poncho típicos de los indígenas de la región de Otavalo.