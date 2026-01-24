Familia del niño ecuatoriano detenido en EE. UU. suplica para que sea liberado

“Un niño de cinco años en realidad no cometió ningún delito (...) están abusando de la gente migrante”, dijo a esa cadena desde su casa en Quito, vestido con sombrero y poncho típicos de los indígenas de la región de Otavalo.

Luis Conejo, su tío, clama por la liberación del pequeño y la del padre del menor, Adrián Conejo, aunque en entrevista con CNN el viernes dijo sentirse en una pelea “contra Goliat”.

El momento de la captura el martes quedó registrado en fotografías que muestran a Liam Conejo Ramos con una chaqueta a cuadros y un gorro azul de lana, mientras un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo sujeta por su mochila de Spiderman.

“No es un criminal” , dice el tío del niño de cinco años detenido en las redadas contra migrantes en Estados Unidos y cuya imagen da la vuelta al mundo como símbolo del descontento que ha desatado protestas contra el gobierno de Donald Trump.

La cancillería ecuatoriana confirmó el sábado 24 de enero que ambos están en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas, a la espera de una audiencia judicial para resolver un pedido de asilo que tenían en curso.

“Hasta el momento, la madre del menor no ha requerido apoyo de parte del consulado ecuatoriano”, señaló la cartera en un comunicado.

Hay versiones encontradas sobre las acciones de los agentes del ICE en este caso. Washington alega que el padre huyó y dejó al niño solo, mientras que autoridades escolares sostienen que el menor fue usado como “carnada” para golpear en la puerta de la casa familiar e intentar que salieran las personas en su interior, incluyendo su madre embarazada.

Conejo recordó que sus familiares en Estados Unidos “todo el tiempo en el chat familiar” decían tener “miedo”.

La AFP acudió hasta la sencilla casa de otra tía de Liam en un barrio popular del norte de Quito, pero desistieron de dar más declaraciones a la prensa. En una llamada telefónica, Luis Conejo informó a la AFP que están preparando un comunicado.

La tía Blanca Conejo dijo al portal Primicias que la madre de Liam permanece en “una casa de acogida” y fue ayudada por maestras que acudieron tras la detención del niño.

Según la familia Conejo, la inseguridad, la falta de trabajo y el alto costo de la vida obligaron a sus familiares a salir de Ecuador, gobernado por Daniel Noboa, uno de los aliados de Trump en la región.

El pico más alto de deportaciones de los últimos cinco años ocurrió en 2023, cuando unos 18.400 migrantes fueron retornados a Ecuador, según cifras de la cancillería. En 2025, más de 9.500 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos.