Falso: imagen de Nicolás Maduro siendo capturado junto a un avión fue generada con inteligencia artificial

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa generando revuelo en la comunidad internacional. Por ahora, la expectativa se centra en los detalles de la operación que se espera entregue el gobierno de Estados Unidos en una rueda de prensa citada por el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago para la mañana de este sábado. Pese a que todavía no hay material oficial, a través de las redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que se observa supuestamente a Nicolás Maduro siendo conducido por un grupo de uniformados, al parecer luego de bajarse de un avión. Le puede interesar: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro La imagen es falsa. De acuerdo con un análisis realizado por las herramientas de verificación de Google, la fotografía fue generada por los modelos de IA de esa compañía, los cuales dejan una marca de agua incrustada en los pixeles para evitar que el material sea presentado como real.

Dicha marca, si bien es invisible al ojo humano y no contiene ningún logotipo, deja información matemática en los pixeles que persiste, así la imagen se recorte, se le apliquen filtros de color o se comprima. De igual forma, la imagen presenta otras señales más evidentes que refuerzan su condición de montaje, como por ejemplo una textura plástica o cerosa en la piel de Nicolás Maduro, la cual suele producirse en este tipo de generaciones artificiales. Lea también: Captura de Nicolás Maduro: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera Si se observa el uniforme de los oficiales que supuestamente conducen a Maduro, también pueden observarse ligeras inconsistencias en las texturas. Otros medios como Verificado MX han dado un paso más allá y han señalado que los uniformes presentan inconsistencias.

“Otros elementos en la imagen denotan el uso de inteligencia artificial como los uniformes militares, los cuales presentan disparidades entre sus componentes; también la falta de insignias claras de rango, el distintivo de la unidad, de cursos y emblemas de reconocimiento, tales como la bandera estadounidense en las mangas de las camisolas”, señaló ese medio. En dicho análisis, Verificado MX precisó que el uniforme de combate de las Fuerzas Militares de Estados Unidos que se aprecia en la imagen tampoco coincide con el que se emplearía en zonas urbanas. Siga leyendo: Unión Europea dice que Maduro “carece de legitimidad”, pero “deben respetarse los principios del derecho internacional” “Otro punto a destacar es que uno de los elementos porta un parche de la Drug Enforcement Administration (DEA), una agencia federal de EE. UU. del Departamento de Justicia encargada de combatir el narcotráfico, pero la agencia no tiene capacidad de operaciones militares, pues su función principal es la investigación y persecución bajo un marco policial y judicial”, añadieron.

Consejos para no caer en imágenes falsas

En caso de dudar de la veracidad de una imagen, hay varias herramientas disponibles que permiten verificar su autenticidad.