EE. UU. pidió evacuación inmediata de ciudadanos en 14 países del Medio Oriente por crisis de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus conciudadanos “salir ahora” de 14 países del Medio Oriente debido a la escalada del conflicto iniciado este sábado con la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, mencionó en una publicación de su cuenta de X que los connacionales deben abandonar países de la región como Bahrein, Egipto, Irán, Irak, Israel - Cisjordania y Gaza-Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. “El Departamento de Estado de Estados Unidos insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países mencionados utilizando el transporte comercial disponible, debido a graves riesgos de seguridad”, se lee en el post.

La administración de Estados Unidos ofreció una serie de números telefónicos y sitios web para quienes deseen obtener más información sobre cómo salir de los países mencionados, con el fin de resguardar la seguridad y la vida de todos. Lea también: Conflicto en aumento: Israel bombardeó la Presidencia de Irán y el país reportó más de 780 muertos en la escalada El mandatario estadounidense apostó por una campaña militar de “cuatro a cinco semanas”, al tiempo que asegura que Estados Unidos puede “ir mucho más allá”. También afirmó que no dudaría en enviar tropas terrestres “si fuera necesario”. Irán, entre tanto, siguió lanzando misiles y drones hacia Israel, que ha prolongado el cierre de escuelas, oficinas y la prohibición de reuniones hasta el sábado. También se oyeron explosiones en varias ocasiones en Jerusalén.

Según los Guardianes de la Revolución, Irán atacó “60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares” estadounidenses e israelíes desde el sábado, entre ellos las oficinas del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En Catar, el ejército interceptó dos misiles balísticos el martes por la mañana, anunció el Ministerio de Defensa después de que periodistas de la AFP escucharan fuertes detonaciones en Doha, la capital. Kuwait fue uno de los países más afectados. Tres aviones de combate estadounidenses que se estrellaron en ese país fueron derribados “por error” por su defensa antiaérea, indicó el ejército estadounidense. Periodistas de la AFP también constataron explosiones en Arabia Saudita, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, donde el aeropuerto de Dubái suspendió todos sus vuelos. El conflicto se extiende hasta Chipre, el país de la Unión Europea más cercano a Oriente Medio, donde una base británica fue blanco de tres drones lanzados desde Líbano.

Seis soldados de EE. UU. muertos en escalada con Irán

Ante la extensión de un conflicto, la inquietud se ha apoderado de los mercados financieros, haciendo subir los precios de los hidrocarburos y del dólar. Las bolsas internacionales registran pérdidas en sus primeras jornadas desde el inicio de las hostilidades: El parqué de Seúl cayó un 5% este martes.