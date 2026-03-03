EE. UU. pidió evacuación inmediata de ciudadanos en 14 países del Medio Oriente por crisis de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus conciudadanos “salir ahora” de 14 países del Medio Oriente debido a la escalada del conflicto iniciado este sábado con la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.
La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, mencionó en una publicación de su cuenta de X que los connacionales deben abandonar países de la región como Bahrein, Egipto, Irán, Irak, Israel - Cisjordania y Gaza-Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
“El Departamento de Estado de Estados Unidos insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países mencionados utilizando el transporte comercial disponible, debido a graves riesgos de seguridad”, se lee en el post.