hace 34 minutos bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Elecciones 2026 EN VIVO | Entrevista a Paloma Valencia

hace 34 minutos

2026-03-03 10:13:32

Paloma Valencia, habla de sus propuestas como candidata presidencial.

EL COLOMBIANO y Teleantioquia se unen en estas elecciones para traer a los protagonistas de las elecciones y la mejor información.

Antioquia vota por Colombia....