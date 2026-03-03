Fuerzas Militares bombardearon campamento en el Guaviare: ¿detrás de quién iban?

Según informó el mandatario en su cuenta de la red social X, la operación incluyó una acción aérea seguida de maniobras en tierra. Indicó que fueron recuperados más de 25 fusiles, cinco ametralladoras M60, explosivos y miles de municiones. También señaló que se logró la recuperación de menores de edad, que dos personas se entregaron y que otras dos fueron capturadas.

El presidente Gustavo Petro confirmó que la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, en zona rural de San José del Guaviare, específicamente en el sector de El Retorno.

De acuerdo con información oficial, el objetivo eran dos cabecillas cercanos a alias Iván Mordisco, entre ellos alias Pescado, señalado de tener injerencia directa en la estructura armada que opera en la región. En total, seis integrantes de la disidencia fueron capturados y más de 30 armas incautadas. Durante la intervención resultaron heridos tres militares.

En el área intervenida fueron hallados dos menores de edad, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

La operación se desarrolló en medio de un despliegue militar orientado a frenar los homicidios en zonas rurales del Guaviare. Cifras oficiales señalan que el homicidio en estas áreas aumentó 45 % frente al mismo periodo del año anterior, en el contexto de enfrentamientos entre hombres de alias Mordisco y de alias Calarcá, que incluyeron la muerte de 26 personas en el departamento.

Las acciones se producen horas después de un ataque en San José del Guaviare que dejó tres uniformados heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Militar Central, en Bogotá, donde permanecen estables bajo observación médica.