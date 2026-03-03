Fuerzas Militares bombardearon campamento en el Guaviare: ¿detrás de quién iban?

El presidente Gustavo Petro confirmó que la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, en zona rural de San José del Guaviare, específicamente en el sector de El Retorno.
Según informó el mandatario en su cuenta de la red social X, la operación incluyó una acción aérea seguida de maniobras en tierra. Indicó que fueron recuperados más de 25 fusiles, cinco ametralladoras M60, explosivos y miles de municiones. También señaló que se logró la recuperación de menores de edad, que dos personas se entregaron y que otras dos fueron capturadas.