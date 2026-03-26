“No te quedarás”: Polémica en Europa tras endurecer su política migratoria y abrir la puerta a expulsiones masivas

El Parlamento Europeo aprobó este jueves un endurecimiento significativo de la política migratoria del continente y validó la idea de crear “centros de retorno” para enviar a migrantes fuera de la Unión Europea (UE).

Estas medidas fueron reclamadas por la mayoría de los Estados miembros, así como por los eurodiputados de derecha y extrema derecha, que celebraron la votación con un fuerte aplauso en el hemiciclo.

Actualmente, solo alrededor del 20% de las órdenes de expulsión emitidas en la Unión Europea se llevan a cabo realmente, unos datos muy criticados por los defensores de una línea migratoria más estricta.

Bajo presión para endurecer la política, la Comisión Europea presentó hace un año un texto destinado a aumentar el número de expulsiones.