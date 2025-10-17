x

Jennifer Lopez explicó por qué sintió que el Super Bowl con Shakira fue “la peor idea del mundo”

La cantante de origen puertorriqueño también se refirió a la elección de Bad Bunny como artista principal para el próximo show del Super Bowl en 2026.

  • Las cantantes Shakira y Jennifer Lopez se presentaron en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en febrero de 2020 en Miami, Florida. FOTO: Getty /AFP
    Las cantantes Shakira y Jennifer Lopez se presentaron en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en febrero de 2020 en Miami, Florida. FOTO: Getty /AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

La cantante y actriz Jennifer Lopez volvió a referirse a su recordado show de medio tiempo del Super Bowl 2020 que protagonizó junto a Shakira, tras las controversias que surgieron cuando en su documental de Netflix calificó la decisión de compartir el escenario como “la peor idea del mundo”.

En una entrevista este jueves con The Howard Stern Show, Lopez hizo una aclaración sobre sus palabras en su documental Jennifer Lopez: Halftime (2022), y reconoció que en su momento sintió frustración por no tener el tiempo del espectáculo completo para sí misma.

“Cuando el Super Bowl vino a mí, dijeron: ‘Bueno, ¿por qué no compartes el escenario con Shakira y Gloria Estefan?’. Y Gloria dijo que no. Para mí, siempre fue un sueño hacerlo. Sabes, como mis ídolos, como Madonna, Diana Ross, Prince... Esperas tu turno”, explicó Lopez durante la entrevista.

La artista de origen puertorriqueño agregó que, en un principio, le pareció que la industria de la música en Estados Unidos dudaba del poder individual de los artistas latinos.

“Cuando dijeron: ‘Vas a hacerlo con Shakira o Gloria’, fue casi como si pensaran que un solo artista latino no podía hacerlo por sí mismo. Ese fue más el asunto para mí. Shakira merecía tener el suyo (Super Bowl) también. Yo quería mi momento, mi oportunidad de hacer lo que siempre había soñado”, precisó la cantante de 56 años.

Sin embargo, Lopez reconoció que “en retrospectiva, fue perfecto. Fue absolutamente perfecto. Y estoy muy orgullosa de ese Super Bowl y de haber compartido ese escenario con Shakira, porque representamos algo importante en ese momento. Dos mujeres que eran madres, latinas, a quienes trabajamos duro y a lo que estaba pasando en el país en ese tiempo”, agregó.

Lea aquí: Trump asegura que no conoce a Bad Bunny y le parece “absolutamente ridículo” que se presente en el Super Bowl

La intérprete de On the Floor también recordó que su presentación incluyó un mensaje político sobre los niños inmigrantes detenidos en la frontera, un gesto que fue ampliamente comentado.

“Hice una declaración con las jaulas y los niños en jaulas. Había mucho pasando en ese momento, y logramos arrojar una luz hermosa sobre eso, en la manera en que hacemos lo que hacemos”.

En la entrevista, López también defendió la presencia de artistas latinos en grandes escenarios como el Super Bowl, refiriéndose a la polémica sobre Bad Bunny al ser elegido como el cantante que encabezará el show en 2026.

¿Por qué demonios no debería cantar en el Super Bowl? Es absurdo. Todo eso es una locura”, indicó.

Finalmente, la artista celebró que la NFL haya apostado por la diversidad cultural en sus espectáculos.

“Soy una artista que se trata de proyectar amor, de ser amor, de poner eso en el universo. Y siento que, como artistas, se trata de compartir ideas diferentes, culturas diferentes, todas esas cosas. Así que aplaudo a la NFL por hacerlo, especialmente ahora, al decir: ‘Vamos a poner a este artista aquí para que todos lo vean’, porque probablemente es el artista más grande del planeta en este momento. Eso, para mí, es un triunfo para todos nosotros”.

El show del Super Bowl 2020, en el que JLo y Shakira interpretaron temas como Jenny from the Block, Hips Don’t Lie y Whenever, Wherever, acompañadas por J Balvin y Bad Bunny, fue visto por más de 100 millones de personas en todo el mundo y marcó un hito para la representación latina en uno de los eventos más importantes de la cultura pop y del deporte estadounidense.

Puede leer: ¿Fin de una era? Lo que fue el canal MTV para la cultura pop

