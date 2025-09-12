Estados Unidos no acepta condena del expresidente Jair Bolsonaro y promete represalias: “Habrá respuesta a esta caza de brujas”

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se refirió a la condena de 27 años de prisión al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la cual calificó como una “caza de brujas”.

La Corte Suprema de Brasil encontró responsable al exmandatario de haber liderado una organización criminal armada, que trató de aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, la trama golpista que habría incluido un plan para asesinar a Lula no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Como respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump, se mostró sorprendido por la decisión de la Corte Suprema, a la que simpatizantes llamaron “injusta”.

Rubio, por su parte, hizo una publicación en su cuenta de X para informar que desde su país no acepta la condena y que por esto habrá consecuencias. También atribuyó la responsabilidad al jurista Alexandre de Moraes, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, a quien desde EE. UU. lo acusan “persecución política” y de cometer violaciones a los derechos humanos.

“Continúan las persecuciones políticas contra Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, escribió Rubio.