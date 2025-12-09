x

EE. UU. incluyó en la Lista Clinton a una red de reclutamiento de mercenarios liderada por colombianos

La Ofac sancionó a esta peligrosa red conformada al parecer por cuatro colombianos y cuatro empresas, por las que facilitaban contratos, movían dinero y reclutaban personal para combatir en Sudán.

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en la llamada Lista Clinton a cuatro personas y cuatro empresas colombianas por reclutamiento. FOTO: Amnesty International
  • Habitantes de Sudan sacando los cuerpos víctimas de la violencia. FOTO: AFP
Agencia AFP
09 de diciembre de 2025
bookmark

Estados Unidos anunció este martes 9 de diciembre que impuso sanciones e incluyó en la Lista Clinton a una red transnacional que, según dijo, reclutaba a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.

La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la “peor crisis humanitaria” del mundo, según la ONU.

El mes pasado, el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, pidió al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, pero los intentos de negociar la paz han fracasado repetidamente a lo largo del conflicto.

Este martes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó a cuatro personas y cuatro entidades. Las medidas apuntan contra una red transnacional que “recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños” para luchar para las FAR, según un comunicado.

“Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, citado en el texto.

Uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que también tiene ciudadanía italiana y reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar “un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán”.

También fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, quien ha estado involucrada en su gestión. Las últimas sanciones también apuntaron a otros grupos y sus gerentes.

Estas sanciones impiden esencialmente el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material.

Habitantes de Sudan sacando los cuerpos víctimas de la violencia. FOTO: AFP
“La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos”, dijo el Tesoro estadounidense. En enero, el Departamento de Estado dijo que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.

