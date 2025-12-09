EE. UU. incluyó en la Lista Clinton a una red de reclutamiento de mercenarios liderada por colombianos

Estados Unidos anunció este martes 9 de diciembre que impuso sanciones e incluyó en la Lista Clinton a una red transnacional que, según dijo, reclutaba a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.
La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la “peor crisis humanitaria” del mundo, según la ONU.