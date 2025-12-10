Video: EE.UU. incautó un buque con petróleo “sancionado” en costas venezolanas

El gobierno de Donald Trump sigue ejerciendo presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pues luego de que el presidente estadounidense confirmara desde Washington la incautación de un buque cargado de petróleo, se conocieron las primeras imágenes de las acciones ejercidas sobre la embarcación.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela; un petrolero grande, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, expresó Trump en una rueda de prensa en Washington.

El republicano no dio más detalles sobre las acciones sobre la embarcación y solo resaltó que “fue incautado por buenas razones” y aclaró que no se quedarían con el petróleo.

Horas más tardes, la fiscal general Pamela Bondi compartió en su cuenta de X un video con las primeras imágenes de la incautación del buque en aguas venezolanas.

“Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”, escribió Bondi en su red social.