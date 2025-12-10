x

Video: EE.UU. incautó un buque con petróleo “sancionado” en costas venezolanas

Las Fuerzas Militares de Estados Unidos revelaron las primeras imágenes del buque que fue incautado en las costas de Venezuela, aumentando la tensión entre las dos naciones.

  • Donald Trump informó sobre la incautación de un buque con petróleo procedente de Venezuela. La fiscal general confirmó la noticia publicando las primeras imágenes. Fotos: Getty Images y @AGPamBondi
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

10 de diciembre de 2025
bookmark

El gobierno de Donald Trump sigue ejerciendo presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pues luego de que el presidente estadounidense confirmara desde Washington la incautación de un buque cargado de petróleo, se conocieron las primeras imágenes de las acciones ejercidas sobre la embarcación.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela; un petrolero grande, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, expresó Trump en una rueda de prensa en Washington.

Lea también: “Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador

El republicano no dio más detalles sobre las acciones sobre la embarcación y solo resaltó que “fue incautado por buenas razones” y aclaró que no se quedarían con el petróleo.

Horas más tardes, la fiscal general Pamela Bondi compartió en su cuenta de X un video con las primeras imágenes de la incautación del buque en aguas venezolanas.

“Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán”, escribió Bondi en su red social.

La fiscal agregó que dicho material era parte de una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. “Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa”, agregó.

Según han declarado funcionarios estadounidenses a medios locales, la incautación se ejecutó sin incidentes ni víctimas mortales incluidos militares de Estados Unidos y tripulación de la embarcación.

Uno de los posibles destinos del buque, según han sostenido desde Estados Unidos, podría ser Cuba, quien en medio de apagones por su infraestructura energética depende del crudo proveniente de aliados como Venezuela, Rusia y México.

Siga leyendo: EE. UU. incluyó en la Lista Clinton a una red de reclutamiento de mercenarios liderada por colombianos

Temas recomendados

Petróleo
Internacional
FBI
Embarcaciones
Barcos
Cuba
Venezuela
Irán
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
