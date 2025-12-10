x

Mundial 2026: maratón de 104 partidos en 39 días y la estrategia para disfrutar a 1.248 futbolistas, guarde el calendario

Las ofrecemos el calendario de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 en horarios colombianos. Prográmese con tiempo.

  • Por primera vez, tres países se unen para organizar el Mundial. Estados Unidos lleva la batuta. FOTO AFP
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

10 de diciembre de 2025
bookmark

El Mundial de Norteamérica 2026, a diferencia de la pasada edición en Catar 2022, extenderá sus competencias por una semana extra debido a la presencia, por primera vez, de 48 selecciones. Los aficionados podrán observar un total de 104 partidos entre el 11 de junio, con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, y la final prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York.

Aunque es una época tradicional de vacaciones para estudiantes, la mayoría de la población continuará con sus labores, buscando espacios para disfrutar del fútbol, denominado por muchos como “el mejor espectáculo del mundo”.

Por ello, si usted dirige un negocio o empresa, es clave guardar este calendario y tomar nota de las fechas y horarios. Esto le permitirá diseñar una estrategia que beneficie a sus empleados y clientes, brindándoles la oportunidad de deleitarse con la calidad de los 1.248 futbolistas del planeta. Entre ellos, astros como Lionel Messi, que buscará otra Copa del Mundo con Argentina; Cristiano Ronaldo, rival de Colombia con Portugal; y los nacionales Luis Díaz y James Rodríguez, quienes han prometido llevar a la Tricolor a instancias finales.

Lea aquí: El Mundial 2026 ya cuenta con 7 de los 8 campeones clasificados, ¿qué tan difícil es que vuelvan a ganar?

Con los 48 equipos en contienda, la fase de grupos (12 en total) se extenderá hasta el 27 de junio. Luego dará paso a las rondas de eliminación directa, conocidas popularmente como “mata-mata”: Dieciseisavos (28 de junio al 3 de julio), Octavos (4 al 7 de julio), Cuartos (9 al 11 de julio), Semifinales (14 y 15 de julio) y la Final (19 de julio). En todas estas series, el perdedor regresará a casa de inmediato.

Sin duda, el 2026 será un año atípico en Colombia, pues a esta fiesta futbolera se suma el proceso electoral para elegir Congreso y presidente, además de los 18 días festivos que traerá el calendario, varios de ellos generando puentes por la Ley Emiliani.

InfogrÃ¡fico
Tres culturas diferentes para explorar

Como principal novedad, la Copa del Mundo se desarrollará en tres países anfitriones de forma conjunta: Estados Unidos, México y Canadá, lo que añade una diversidad cultural y geográfica inigualable. El torneo se repartirá en 16 sedes, incluyendo estadios futuristas como el SoFi Stadium en Los Ángeles y el AT&T Stadium en Dallas, que permitirán a los aficionados vivir diversas culturas norteamericanas.

Le puede interesar: Conozca a las cuatro selecciones que rompieron la maldición y regresaron a un Mundial tras una larga ausencia

Serán 39 días de fiesta futbolera durante los cuales Argentina intentará defender su trono, Colombia buscará superar su histórica campaña de cuartos de final en Brasil-2014, Brasil revivir su poderío, y las potencias europeas, asiáticas, africanas y oceánicas lucharán por la consagración en el continente americano.

Utilidad para la vida