EE. UU. evalúa lanzar nuevos ataques contra Irán, advierten medios locales

Estados Unidos evalúa lanzar nuevos ataques militares contra Irán, informaron este viernes medios estadounidenses, en medio de negociaciones en curso y de una aparente frustración mayor del presidente Donald Trump con Teherán.

Los reportes de CBS y Axios se conocen pocas horas después de que Trump dijera que no asistirá a la boda de su hijo mayor este fin de semana en las Bahamas a causa de lo que describió como “circunstancias relacionadas con el gobierno”.

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“Es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante”, escribió en Truth Social.

Tanto Axios como CBS señalaron que aún no se ha tomado una decisión final sobre nuevos ataques.

Según sus informes, las negociaciones prosiguen, y Pakistán, país que oficia como mediador entre Estados Unidos e Irán, envió a su jefe militar a Teherán.

La Casa Blanca no comentó sobre estos reportes cuando la AFP le pidió declaraciones sobre el tema.

CBS indicó que una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, les dijo que “el presidente ha sido claro sobre las consecuencias si Irán no logra alcanzar un acuerdo”.