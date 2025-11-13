EE. UU. anunció operación “Lanza del Sur” contra narcoterroristas en países vecinos del hemisferio occidental

En medio de la tensión generada en el Pacífico y el Caribe, Estados Unidos anunció este jueves una nueva operación contra lo que denominaron “países vecinos del hemisferio occidental”, haciendo referencia a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Pete Hegseth, secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, aseguró en su cuenta de X que obedecerá la orden de su presidente Donald Trump y pondrá a prueba a los militares para ejecutar esta acción contra los “narcoterroristas”.
“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el U.S. Southern Command (SOUTHCOM), esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra gente de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, se lee en un post de Hegseth.