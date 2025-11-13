EE. UU. anunció operación “Lanza del Sur” contra narcoterroristas en países vecinos del hemisferio occidental

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el U.S. Southern Command (SOUTHCOM) , esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra gente de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, se lee en un post de Hegseth.

Pete Hegseth , secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, aseguró en su cuenta de X que obedecerá la orden de su presidente Donald Trump y pondrá a prueba a los militares para ejecutar esta acción contra los “narcoterroristas” .

En medio de la tensión generada en el Pacífico y el Caribe, Estados Unidos anunció este jueves una nueva operación contra lo que denominaron “países vecinos del hemisferio occidental”, haciendo referencia a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

El funcionario no brindó mayores detalles sobre el objetivo específico de esta operación, aunque por su nombre, Lanza del Sur, se cree que estaría dirigida a países como Colombia, Venezuela, México, Ecuador e incluso Bolivia, de donde proviene la mayor parte de la droga con destino a Estados Unidos.

El uso de la palabra “Lanza” sugiere que, posiblemente, esta ofensiva se realizaría sin penetrar los territorios de las naciones, como se ha hecho desde finales de agosto en el Pacífico y el Caribe, donde se han bombardeado supuestas narcolanchas.

Si imaginamos el movimiento de una lanza, el ataque se ejecutaría desde la distancia, con apoyo del U.S. Southern Command (SOUTHCOM), uno de los grandes combatant commands estadounidenses, cuyo objetivo es supervisar operaciones militares contra países involucrados en la exportación de drogas. Con ello, tendrían la capacidad de utilizar drones, inteligencia satelital y hasta radares, que son equipos de alta tecnología con los que cuenta este país, así como el apoyo de su portaaviones USS Gerald R. Ford.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho fuertes críticas contra su homólogo estadounidense, afirmando en una rueda de prensa que “no aceptará bajo ninguna circunstancia intervenciones, intrusiones o cualquier otro acto desde el extranjero que pueda afectar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó el lunes a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra los supuestos barcos que transportan drogas y dijo que había “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

Por su parte, la administración de Donald Trump envió una carta al Congreso para informarle de que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los carteles de drogas latinoamericanos, describiéndolos como grupos terroristas, como parte de su justificación para los ataques.

