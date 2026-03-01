El petróleo Brent se dispara a 9,38% en sus primeras negociaciones del lunes tras ataques en Medio Oriente

En las primeras operaciones del lunes, la referencia de petróleo Brent llegó a registrar un repunte de 9,38%, alcanzando los 79,29 dólares, impulsada por el impacto del conflicto en la región. Incluso, en los primeros minutos de negociación, tocó un máximo intradía de 81 dólares por barril.
Las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron con fuerza al mercado petrolero en la apertura de las bolsas asiáticas este lunes, según reportó Bloomberg News.
De hecho, en las primeras transacciones en Asia, el crudo Brent alcanzó los 80,20 dólares por barril, lo que representa un salto de 13% frente al cierre del viernes, cuando había terminado en 72,87 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,25% y se ubicó en 72,55 dólares por barril.