El petróleo Brent se dispara a 9,38% en sus primeras negociaciones del lunes tras ataques en Medio Oriente

En las primeras operaciones del lunes, la referencia de petróleo Brent llegó a registrar un repunte de 9,38%, alcanzando los 79,29 dólares, impulsada por el impacto del conflicto en la región. Incluso, en los primeros minutos de negociación, tocó un máximo intradía de 81 dólares por barril. Las tensiones en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron con fuerza al mercado petrolero en la apertura de las bolsas asiáticas este lunes, según reportó Bloomberg News. De hecho, en las primeras transacciones en Asia, el crudo Brent alcanzó los 80,20 dólares por barril, lo que representa un salto de 13% frente al cierre del viernes, cuando había terminado en 72,87 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 8,25% y se ubicó en 72,55 dólares por barril.

CORTESÍA SERGIO CABRALES

El repunte del Brent, referencia internacional del mercado, consolida un incremento significativo si se compara con los niveles de comienzos de año, cuando rondaba los 61 dólares. No obstante, el viernes ya había incorporado gradualmente una prima de riesgo geopolítico que lo llevó por encima de los 72 dólares antes de la nueva escalada.

Preocupa el Estrecho de Ormuz

Uno de los principales focos de preocupación es el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo mundial. El recrudecimiento del conflicto ha complicado el tránsito marítimo en la zona. Aunque el paso no está completamente bloqueado —según la firma de análisis Kpler algunos buques chinos e iraníes han logrado cruzarlo—, las operaciones enfrentan mayores dificultades.

En este contexto, el mercado evalúa el riesgo de nuevas alzas. Si bien los países importadores cuentan con inventarios estratégicos —los miembros de la OCDE están obligados a mantener reservas equivalentes a 90 días de importaciones de crudo—, no se descarta que las cotizaciones puedan escalar por encima de los 100 dólares si persiste la inestabilidad. Como respuesta a la guerra en Irán, OPEP+ anunció el domingo un aumento de 206.000 barriles diarios en las cuotas de producción para abril, decisión adoptada por Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros del grupo, un ajuste superior al previsto inicialmente por el mercado.

¿Cómo afecta la subida del barril de petróleo a Colombia?