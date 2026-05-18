Denuncian interferencia de grupos ilegales en estas elecciones en 168 municipios del país

Cuatro meses después de desarrollarse el Encuentro de Honda 2026 se conocieron las conclusiones a las que llegaron sus asistentes, entre los que estaban representantes de la sociedad civil y política.
Una de las denuncias más graves que arrojó fue que en 168 municipios de Colombia los grupos armados ilegales están definiendo quiénes llegan al Congreso de la República. Le contamos cuáles fueron los demás hallazgos.
Se encontró también que entre el 7 y el 10 por ciento del valor de los contratos de obras públicas en esos territorios con presencia armada se transfiere a organizaciones criminales como condición para llevarlas a cabo.
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Vale recordar que ese foro fue convocado entre el 23 y el 25 de enero por la Fundación Acordemos y El Espectador, en donde se reunieron alrededor de una misma mesa a más de 60 personas, entre gobernadores, alcaldes, magistrados de las altas cortes, exministros, empresarios, líderes comunitarios, indígenas, afrodescendientes, académicos, funcionarios y exfuncionarios públicos, representantes de la Iglesia católica, altos oficiales en retiro, periodistas y delegados de la comunidad internacional.
El documento de conclusiones fue divulgado por las entidades convocantes y sostuvo que “la verdadera guerra política es la guerra por el poder territorial que cada cuatro años se libra por tener el poder político”. Por otro lado, planteó que “hoy es más rentable tener participación en las elecciones locales y legislativas que traficar droga”.
En relación con la captura del sistema electoral, los participantes advirtieron que “en 168 municipios los grupos armados están poniendo estas personas”, pero no en la elección de alcaldes, sino en la de congresistas.