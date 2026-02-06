Natalia Jiménez vuelve a Medellín con tributo a su “primo” Yeison Jiménez y un renacer artístico

Sentada en el escenario del Teatro Astor Plaza, en Bogotá, Natalia no parece la artista que ha vendido 4 millones de álbumes o la ganadora del Grammy que todos conocen. Se muestra cercana y vulnerable. “Me pasé diez años encerrada en una casa y casi pierdo mi carrera. Perdí todo”, confesó con una honestidad que muchos no esperaban.
Esa misma resiliencia la traerá de vuelta a Medellín el próximo 2 de mayo, donde se presentará en el Centauro Centro de Eventos para un concierto cargado de nostalgia tras la trágica pérdida de su gran amigo y colega Yeison Jiménez.