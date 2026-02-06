Arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierno: las figuras a seguir y por qué son importantes para Colombia

Dos años después de que los Juegos Olímpicos de Verano de París deslumbraran al mundo con cifras récord de asistencia y audiencia bajo la imponente Torre Eiffel, el olimpismo vuelve a Europa para vivir una nueva cita histórica. Esta vez, el turno es para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebran en los pintorescos Alpes del norte de Italia, un escenario emblemático para los deportes de nieve. A diferencia de las dos ediciones más recientes de los Juegos de Invierno —PyeongChang 2018 y Beijing 2022—, donde la nieve artificial fue protagonista, el norte de Italia ofrece condiciones naturales privilegiadas y sedes tradicionales ampliamente reconocidas por atletas y aficionados. Pistas, montañas y centros invernales históricos vuelven a darle protagonismo a la esencia original de estas justas.

Cuatro sedes y un hecho inédito en la historia olímpica Por primera vez, los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollan simultáneamente en cuatro sedes distintas: Milán, Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno, un modelo descentralizado que busca aprovechar infraestructuras existentes y reducir el impacto ambiental. Además, Milán-Cortina 2026 marcó un hito sin precedentes al convertirse en la primera edición olímpica en encender dos pebeteros de manera simultánea. Uno de ellos se ubica en Milán, en el histórico Arco della Pace, un arco de triunfo del siglo XIX, mientras que el segundo arde en Cortina d’Ampezzo, en la Piazza Dibona, una emblemática plaza adoquinada en el corazón de la ciudad alpina. Puede leer: Patinadores antioqueños pasaron la prueba de fuego en los Olímpicos de Invierno en Corea

Colombia vuelve a decir presente en los Juegos de Invierno

Por tercera edición consecutiva, Colombia tendrá representación en los Juegos Olímpicos de Invierno. En esta ocasión, el encargado de portar la bandera tricolor en Milán-Cortina 2026 será Fredrik Fodstad, quien competirá en cuatro pruebas del esquí de fondo. Fodstad nació en Bogotá, pero fue adoptado antes de cumplir su primer año por una pareja noruega. Desde entonces ha vivido toda su vida en ese país, formándose en una de las cunas del esquí de fondo. Sin embargo, nunca ha olvidado sus raíces y ha decidido representar a Colombia en el máximo escenario del deporte mundial, con el objetivo de convertirse en protagonista y seguir haciendo historia para el país.

El calendario de competencias de Fredrik Fodstad

El debut del colombiano en las justas olímpicas será el domingo 8 de febrero, a partir de las 6:30 a. m. (hora de Colombia), en la modalidad de esquiatlón. Esta prueba consiste en un recorrido total de 20 kilómetros, dividido en dos técnicas. La primera mitad se disputa en técnica clásica, sobre pistas grabadas en la nieve, donde los deportistas deben cumplir trazados específicos. La segunda parte corresponde a la técnica libre, en la que los movimientos no tienen restricciones. Cada técnica comprende 10 kilómetros del recorrido total.

Su segunda aparición será el martes 10 de febrero, cuando compita en el esprint clásico, una modalidad que se disputa por rondas. Primero se corre una clasificatoria, seguida de cuartos de final, semifinales y final. En esta prueba, los esquiadores parten en intervalos de 15 segundos y avanzan según su rendimiento en cada fase. La tercera prueba de Fodstad será el viernes 13 de febrero, en los 10 kilómetros individuales. Esta competencia se disputa en estilo libre, con salidas por intervalos, y el ganador no es necesariamente quien cruza primero la meta, sino el atleta que registra el mejor tiempo total. Finalmente, el colombiano cerrará su participación en la exigente prueba de 50 kilómetros con salida en masa, donde todos los deportistas parten simultáneamente y deben recorrer el trazado completo en técnica clásica, una de las competencias más duras del esquí de fondo. Puede leer: Imágenes: así vivieron los colombianos la inauguración de los Juegos Olímpicos Invierno

Un camino que sigue creciendo para Colombia en el invierno olímpico

La historia de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno comenzó en Vancouver 2010, cuando Cynthia Denzler, en esquí alpino, se convirtió en la primera colombiana en competir, logrando un resultado dentro del top 60. Posteriormente, en PyeongChang 2018, el país alcanzó su mayor participación histórica, con cuatro deportistas: Pedro Causil y Laura Gómez en patinaje de velocidad, Sebastián Uprimny en esquí de fondo y Michael Poettoz en esquí alpino. En Beijing 2022, Laura Gómez y Pedro Causil repitieron presencia, acompañados por el esquiador de fondo Carlos Quintana, consolidando la continuidad de Colombia en estas justas invernales.

Las grandes figuras a seguir en Milán-Cortina 2026 Los Juegos Olímpicos de Invierno también reunirán a las mayores estrellas de los deportes de nieve y hielo. Entre las principales figuras a seguir se destacan Mikaela Shiffrin y Marco Odermatt en esquí alpino; Johannes Høsflot Klæbo en esquí de fondo; Domen Prevc y Nika Prevc en salto de esquí; Ester Ledecká, Anna Gasser, Queralt Castellet y Lucas Eguibar en snowboard; Ilia Malinin en patinaje artístico; Mikaël Kingsbury en esquí acrobático; Oriol Cardona en esquí de montaña; y Lindsey Vonn y Federica Brignone, referentes históricos del esquí alpino.

Con escenarios naturales imponentes, innovaciones organizativas y la ilusión de países como Colombia por seguir creciendo en el deporte invernal, Milán-Cortina 2026 se perfila como una edición que combinará tradición, historia y nuevos comienzos en el olimpismo mundial.

Bloque de preguntas y respuestas