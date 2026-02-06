Antes de ser el artista principal, Bad Bunny ya había actuado en el Super Bowl: así fue su primera aparición en 2020

Aunque este domingo será el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el juego entre los New England Patriots y Seattle Seahawks en Santa Clara, California, no será la primera vez que Bad Bunny se presente como artista en el Super Bowl, el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense.
En contexto: Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué?
El puertorriqueño ya estuvo en este escenario hace seis años, en 2020, que al igual que la de este 8 de febrero, fue una de las ediciones más “latinizadas” de este evento. Esa vez, en el Hard Rock Stadium de Miami, Bad Bunny fue el artista invitado de la colombiana Shakira y de Jennifer López, quienes compartieron los 14 minutos que duró el show de la final en la que se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.
Esa noche del 2 de febrero, el Conejo Malo acompañó a la cantante colombiana en uno de los segmentos que tuvo a cargo, interpretando I Like It, Chantaje y unos apartes de Callaíta, la canción que lo popularizó en el mercado estadounidense.