¿Qué respondió la Alcaldía de Sabaneta ante el lío judicial por construcciones en La Romera?

La controversia por las construcciones conlindantes a la Reserva Forestal La Romera — una de las zonas ambientales más sensibles de Sabaneta y pulmón verde del sur del Valle de Aburrá — llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia en una acción popular que escaló hasta la apertura de un incidente de desacato contra la Alcaldía de Sabaneta.
El proceso busca determinar si el municipio incumplió órdenes judiciales relacionadas con el control urbanístico en el Plan Parcial Caminos de La Romera, un área de desarrollo que va desde el Centro Comercial Aves María hasta la zona rural cercana a la reserva forestal.
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Las medidas ordenadas fueron concretas: suspender nuevas licencias urbanísticas y evaluar el cumplimiento ambiental de las obras ya ejecutadas. Si el Tribunal concluye que no se obedecieron, el alcalde Alder Cruz Ocampo podría enfrentar multas o prisión.