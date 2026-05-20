Familia de Rosa Elvira Cely desmiente a Abelardo por atribuirse ley de feminicidio: “Miente, nunca aportó una sola palabra”

“Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely ”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.

El feminicidio de Rosa Elvira, ocurrido en 2012, generó tal rechazo nacional que t erminó impulsando la creación de la ley que tipificó el feminicidio en Colombia. Años después, el candidato presidencial volvió a atribuirse públicamente ese logro, en medio de la polémica que enfrenta por llamar “ignorante” a una periodista y lanzar comentarios sexistas contra otra.

Algo sabe hacer bien Abelardo de la Espriella y es convertir cada coyuntura en una conversación en torno a él. Y eso, según la familia de Rosa Elvira Cely, fue justamente lo que ocurrió con uno de los casos más dolorosos del país.

Aunque reconoció que el abogado acompañó gratuitamente el proceso penal contra Javier Velasco Valenzuela, condenado a 48 años de prisión por acceso carnal violento, tortura y homicidio agravado, aseguró que la construcción del caso judicial y la recolección de pruebas recayeron principalmente sobre la familia.

“Miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio (...) Jamás, jamás en la vida, ese señor tuvo nada que ver en eso. Él nunca aportó una sola palabra”, dijo Cely a El País de España.

“Ellos apoyaron el caso, no hay duda, pero todas las pruebas las recogimos nosotras, gracias a mi familia, una prima y otras personas”, dijo.

Adriana Cely también relató que nunca se sintió cómoda con el candidato presidencial y aseguró que su madre, ya fallecida, fue maltratada por él durante el proceso.

“Cuando ella, desde su dolor y conocimiento, daba su punto de vista, él la ninguneaba y la hacía sentir menos. Era irrespetuoso con ella, con la madre de la víctima”, señaló.

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Además, afirmó que De la Espriella incumplió promesas relacionadas con una eventual reparación del Estado por las fallas en la atención que recibió Rosa Elvira y con ayudas para la hija de la víctima.

La hermana de Rosa Elvira también lo acusó de haber sido “grosero y violento” cuando se negó a firmar un contrato para llevar el proceso administrativo.

“¿Usted qué va a saber de justicia?”, recordó Adriana Cely sobre una de las frases que, según ella, le dijo el abogado.

En agosto de 2023, el juzgado 37 del circuito de Bogotá declaró “administrativa y extracontractualmente responsable a la Secretaría de Salud Distrital, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, al hospital Santa Clara III nivel y a la Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado por los hechos que dieron lugar a la muerte de Rosa Elvira Cely (QEPD)”.

Esa condena, que asciende a los $1.300 millones, dejó como responsable a la Fiscalía porque el feminicida de Rosa Elvira, Javier Velasco, tenía cuentas pendientes por otros crímenes y no se hizo nada al respecto, ya que el hombre permanecía libre y no fue enviado a algún centro psiquiátrico o de detención.

“En el año 2007 Javier Velasco Valenzuela abusó sexualmente a sus hijas menores, proceso que a la fecha de la violación, empalamiento y tortura y posterior fallecimiento de Rosa Elvira Cely, permanecía en averiguación en la Fiscalía”, dice el fallo.

La decisión recalca las fallas graves del ente investigador en este caso que terminó con el feminicidio de Rosa Elvira Cely. “Pese a que Javier Velasco Valenzuela contaba con tres procesos penales en su contra, con un mismo patrón de comportamiento criminal y a pesar de contar con las denuncias, testimonios y el impulso procesal de las víctimas directas, la Fiscalía General de la Nación omitió su deber en la investigación de lo que permitió la conducta de accionar criminal”.