EE. UU. mueve ficha en Caracas: jefa diplomática aterriza en Venezuela para relanzar la relación tras captura de Maduro

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llegó este sábado 31 de enero al país vecino, en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro. Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital y otras regiones cercanas. Lea más: “Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”: las cartas que llegan a la celda de Maduro La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas. La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios. Llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cerca de las 3 de la tarde, hora venezolana. No está claro cuánto tiempo permanecerá en el país o la agenda que cumplirá.

Además conozca: Giro histórico: Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU. “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, escribió la diplomática en español en la cuenta X de la embajada en Caracas. Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que desconociera su primera reelección el año antes y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó. Fue durante el primer mandato de Trump, que buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.

“Formidable”: Embajada de EE.UU. en Caracas.

Washington tampoco reconoció el resultado de la segunda reelección de Maduro en 2024, que la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció como un “robo”. Joe Biden era entonces presidente. Trump volvió a la Casa Blanca en 2025 y emprendió una cruzada contra el gobernante izquierdista, que comenzó con un despliegue naval enorme en el Caribe y culminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida. Rodríguez cambió el discurso “antiimperialista” de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington: no quiere el mismo destino, como le advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio. Siga leyendo: Revelan conversaciones secretas de Delcy Rodríguez con EE. UU. antes de la caída de Maduro, ¿preparó el camino La nueva relación en general ha sido buena. Rodríguez habla seguido con Rubio y Trump, que la ha calificado de “formidable”. La presidenta impulsó una reforma petrolera que abre la industria a la inversión privada, con el objetivo de atraer capital estadounidense, y avanza con Trump para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos igualmente en 2019. Rubio dijo el miércoles que esperaba restablecer pronto la relación con Caracas. Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y Nicaragua, aliado de Maduro. También fue subjefa de misión en México. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada.

