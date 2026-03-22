Trump desplegará agentes de ICE para enfrentar caos en aeropuertos de EE. UU

Agentes de migración serán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos desde este lunes, en medio de la creciente congestión en las terminales por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso que ha demorado el pago a los agentes de seguridad. El presidente Donad Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales este domingo por la mañana. Funcionarios ya trabajan en un plan. Le puede interesar: ¿Viaja a Estados Unidos en Semana Santa? Hay crisis en aeropuertos gringos porque trabajadores siguen sin sueldo Tom Homan, zar fronterizo de Trump, confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados. “No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso”, dijo en CNN.

En cambio, los agentes ayudarán “donde puedan proveer seguridad extra”, como monitoreando las salidas. “Hoy (domingo) diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana”, confirmó el funcionario. Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos. Lea además: Trump le pide al Congreso 200.000 millones de dólares para guerra en Irán: “se necesita dinero para matar a los malos” Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han más que duplicado. Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o depender de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.