Trump desplegará agentes de ICE para enfrentar caos en aeropuertos de EE. UU

Agentes de migración serán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos desde este lunes, en medio de la creciente congestión en las terminales por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso que ha demorado el pago a los agentes de seguridad.
El presidente Donad Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales este domingo por la mañana. Funcionarios ya trabajan en un plan.
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Tom Homan, zar fronterizo de Trump, confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados.
“No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso”, dijo en CNN.