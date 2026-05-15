Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo entre Fiscalía y El Costeño: “Impunidad y privilegios al coordinador”

La familia de Miguel Uribe Turbay manifestó públicamente su rechazo al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, conocido con el alias de “El Costeño”, procesado por su presunta participación en el asesinato del dirigente político. A través de un comunicado firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, y divulgado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, los familiares cuestionaron los posibles beneficios judiciales otorgados al señalado implicado, al considerar que tuvo un papel determinante en la planeación y ejecución del crimen. En el documento, la familia sostuvo que “El Costeño” habría actuado como coordinador y enlace dentro de la estructura criminal y señaló que, según su interpretación de los hechos, su responsabilidad tendría un alto nivel de relevancia dentro del caso.

Los dos allegados de Uribe Turbay afirmaron además que el preacuerdo representa una afectación para las víctimas y expresaron preocupación por el impacto que este tipo de decisiones pueda tener en la confianza ciudadana hacia la justicia. ”Conceder privilegios en la pena a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador para que el menor de edad accionara el arma, constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”, dice el comunicado. Aunque reconocieron la autonomía de la Fiscalía en el desarrollo de las negociaciones judiciales, insistieron en que el proceso debe garantizar verdad plena y proporcionalidad frente a las responsabilidades investigadas. En el comunicado también indicaron que continuarán utilizando los mecanismos legales disponibles, tanto en instancias nacionales como internacionales, para buscar el esclarecimiento completo de los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad. Lea también: Esposa de Miguel Uribe explicó por qué rechazó la presencia de Petro en el funeral del senador: “No iba a pasar y no lo permití” “Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio, y envía al país un mensaje que incentiva la criminalidad y las garantías procesales escudan a quienes atentan contra la democracia”, finalizaron, agregando que su abogado rechazará cualquier acuerdo entre el criminal y la Justicia.

¿Quién es El Costeño?