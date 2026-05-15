Drake lanzó 43 canciones en simultáneo, luego de su disputa con Kendrick Lamar

El rapero canadiense Drake publicó tres álbumes de manera simultánea en la noche del jueves al viernes, un total de 43 canciones, que constituyen el mayor lanzamiento de su carrera.

Después de mantener un bajo perfil tras su sonado choque con el rapero estadounidense Kendrick Lamar en 2024, el canadiense había anunciado un nuevo álbum titulado Iceman. Su más reciente disco fue For all the Dogs, que subió al número 1 en la lista Billboard 200.

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Pero sorprendió a sus seguidores al publicar dos proyectos adicionales de forma inesperada: Habibti y Maid of Honor, que suman 149 minutos de música.

Entre los invitados a estos álbumes están los raperos de Atlanta Future y 21 Savage, el británico Central Cee, la de Misuri Sexxy Red y el cantante jamaicano de dancehall Popcaan.