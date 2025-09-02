En video | Así destruyó Estados Unidos la lancha, que según Trump, estaba cargada de droga y había partido de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó el despliegue de su poderío militar en el mar Caribe y ya empezó a mostrar resultados. En la tarde de este 2 de septiembre se conocieron imágenes de una lancha rápida que fue derribada por los agentes gringos.

De acuerdo con Trump, la lancha partió desde Venezuela y, según él, venía cargada con narcotráfico. En sus redes sociales mostró el video del ataque oficial a la embarcación.

“Acabamos, en los últimos minutos, literalmente, de disparar contra un barco; un barco que transportaba droga; había mucha droga en ese barco”, apuntó Trump y añadió que, en medio de la operación, murieron 11 “narcoterroristas”.

Las imágenes difundidas por el mandatario dan cuenta de una breve persecución a la embarcación. La lancha rápida no se detenía y, desde el aire, fue atacada por lo que parecían dos misiles.