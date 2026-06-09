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EE. UU. amplía restricciones de visa a más de 100 funcionarios de Nicaragua tras la muerte de líder indígena

La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, después del fallecimiento del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, ocurrido el 31 de mayo en Managua tras permanecer cerca de tres años bajo custodia estatal.

  • La medida fue anunciada por Marco Rubio tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera. FOTO: AFP.
    La medida fue anunciada por Marco Rubio tras la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera. FOTO: AFP.
  • Rivera falleció el 31 de mayo en Managua luego de permanecer años bajo custodia estatal. FOTO: Redes sociales.
    Rivera falleció el 31 de mayo en Managua luego de permanecer años bajo custodia estatal. FOTO: Redes sociales.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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Estados Unidos informó la imposición de nuevas restricciones de visa contra más de 100 funcionarios de Nicaragua y sus familiares, en respuesta a la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena del pueblo miskito y exparlamentario.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado oficial y publicaciones en la red social X.

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“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, señaló Rubio en el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

Rivera falleció a los 73 años en un hospital de Managua. Había permanecido detenido durante aproximadamente tres años, periodo en el que su estado de salud se deterioró, según reconocieron las autoridades nicaragüenses. El dirigente fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 en su vivienda en Bilwi, en la región Caribe de Nicaragua.

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Más de 2.350 funcionarios alcanzados por restricciones de visa

Rubio indicó que las nuevas medidas se suman a acciones previas adoptadas por Washington contra integrantes del aparato estatal nicaragüense.

“Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses que continúan ejecutando la agenda maligna de Murillo y Ortega”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en X.

De acuerdo con el comunicado oficial, el total de funcionarios nicaragüenses y familiares afectados por restricciones migratorias estadounidenses supera ahora las 2.350 personas.

“Con este nuevo conjunto de restricciones, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares debido a su complicidad con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega”, destacó Rubio.

El funcionario estadounidense también afirmó que Washington mantiene su respaldo a la población nicaragüense. “Estados Unidos respalda al pueblo nicaragüense, que al igual que Rivera aspira a ver una Nicaragua libre”, expresó.

Rivera falleció el 31 de mayo en Managua luego de permanecer años bajo custodia estatal. FOTO: Redes sociales.
Rivera falleció el 31 de mayo en Managua luego de permanecer años bajo custodia estatal. FOTO: Redes sociales.

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Señalamientos sobre la atención médica y los restos de Rivera

El Departamento de Estado incluyó referencias a Lumberto Campbell Hooker, funcionario que ya había sido sancionado previamente por Estados Unidos.

Según Rubio, Campbell Hooker estuvo “directamente involucrado en la negación de atención médica” a Rivera e “impidió que su familia sepultara sus restos”.

Además de las medidas anunciadas por Washington, la muerte del líder indígena provocó reacciones de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó una investigación sobre el caso, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su rechazo por lo ocurrido.

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Preguntas y respuestas

¿A cuántos funcionarios de Nicaragua ha sancionado Estados Unidos?
Con las últimas medidas anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, el número total de funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con restricciones de visado superó las 2.350 personas, incluyendo a sus núcleos familiares.
¿De qué murió el líder indígena miskito Brooklyn Rivera?
Rivera falleció a los 73 años en un centro médico de Managua tras pasar años detenido por el régimen nicaragüense. Organismos internacionales denuncian que su muerte fue consecuencia del grave deterioro de su salud por falta de atención médica en prisión.
¿Qué implican las restricciones de visa de Estados Unidos?
Estas sanciones impiden el ingreso legal a territorio estadounidense de los funcionarios vinculados a abusos de derechos humanos, congelando la posibilidad de realizar trámites migratorios o de viaje tanto para los implicados directos como para sus parientes cercanos.

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