EE. UU. amplía restricciones de visa a más de 100 funcionarios de Nicaragua tras la muerte de líder indígena

Estados Unidos informó la imposición de nuevas restricciones de visa contra más de 100 funcionarios de Nicaragua y sus familiares, en respuesta a la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena del pueblo miskito y exparlamentario.
La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, mediante un comunicado oficial y publicaciones en la red social X.
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“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, señaló Rubio en el comunicado difundido por el Departamento de Estado.
Rivera falleció a los 73 años en un hospital de Managua. Había permanecido detenido durante aproximadamente tres años, periodo en el que su estado de salud se deterioró, según reconocieron las autoridades nicaragüenses. El dirigente fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 en su vivienda en Bilwi, en la región Caribe de Nicaragua.