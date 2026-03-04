Aunque profesor y estudiantes los enfrentaron, encapuchados grafitearon varias paredes de la UIS

A los empujones y pidiendo respeto por su clase, un profesor enfrentó a unas personas con la cara tapada —conocido como ‘capuchos’— en un salón de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga. Entre tanto, las instalaciones de la universidad quedaron afectadas por los grafitis que pintaron. En la biblioteca central de la institución se pintó un letrero que dice: “Academia para la vida, vida para la lucha”. Otro fue pintado en las afueras y decía: “cdte Manuel Perez”, en referencia al sacerdote y guerrillero español que fue comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Le puede interesar: Encapuchados protagonizan cierre en la UdeA; se ordenó la evacuación y suspensión de actividades.

En un video compartido en redes sociales se ve que un grupo de encapuchados vestidos de negro, con prendas que cubrían su rostro y sombreros entraron intempestivamente a un salón de clases de esa universidad a exigirles a los estudiantes que salieran y se terminara la clase. El video comienza con la voz de una de esas personas —al parecer una mujer— pidiéndoles salir. Sin embargo, el profesor se negó y pidió respeto por su clase. “¡No nos vamos a ir! ¡Sálgase, sálgase! Usted no puede irrespetar el salón”, le contestó mientras intentaba sacarla del lugar.

Ante esto, otro encapuchado —que vestía un pasamontañas, un uniforme de vigilancia privada y un trapo rojo amarrado a su brazo izquierdo— entró para evitar que la sacara y decirles a los alumnos, que veían la escena: “vamos saliendo, por favor”.

En medio de esto, hubo empujones entre el docente y los dos ‘capuchos’ por la continuidad de la clase. “¿Qué, qué, hijuepu... qué?”, dijo el que entró después. “Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya les dije. ¡Un momento!”, insistió el profesor, que dictaba su clase en el edificio Camilo Torres y cuya identidad se desconoce hasta ahora.

La mujer insistía en que debía dejarlos sacar a los estudiantes de sus clases, pero el docente le contestaba a los gritos: “¡no, señora! ¡No, señora! Usted no puede entrar a este salón así”. Según el dirario local Vanguardia, estos hechos se presentaron para conmemorar el hallazgo de los restos del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo y el Día de la Mujer y expresar inconformidad por decisiones recientes del Congreso.

Lo último que se ve en el video es que un tercer encapuchado se asoma y el que encaró al hombre les vuelve a decir a los del salón: “vamos saliendo, por favor”.

Estudiantes también enfrentaron a los ‘capuchos’

En un segundo video grabado en las instalaciones de las UIS se ve a uno de los encapuchados de los videos anteriores —el del pasamontañas con traje de vigilante— discutir con unos estudiantes que salieron de otros salones, pero que querían quedarse en los pasillos.

En medio de varios gritos y voces indistintas, se escucha que uno de los jóvenes le dice al ‘capucho’ que se quedaran en ese lugar para proteger las instalaciones de la institución.