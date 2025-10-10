x

El misterioso paradero de María Corina Machado que le ha servido para evadir las redadas del régimen venezolano

En Venezuela hay 853 presos políticos, y aunque Nicolás Maduro ha impulsado su capturado, todavía no ha podido arrestar a la líder de la oposición.

  • María Corina Machado, en uno de sus últimos actos públicos en Venezuela, en 2024. FOTO: GETTY
    María Corina Machado, en uno de sus últimos actos públicos en Venezuela, en 2024. FOTO: GETTY
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

María Corina Machado lleva un año y tres meses en la clandestinidad, luego de denunciar el fraude en las elecciones presidenciales que le dieron el tercer mandato continuo al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, en julio de 2024.

Esta condición fue exaltada por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien señaló que “pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”.

Su paradero ha sido uno de los secretos mejor guardados por la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Puede leer: Video | La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”

La lideresa suele aparecer en videollamadas en diferentes eventos internacionales y entrevistas con los medios de comunicación. El pasado 2 de septiembre, por ejemplo, habló a través de un video que se proyectó durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá.

“Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre y vivir en democracia”, dijo en ese entonces.

En las últimas semanas, circuló en redes sociales el rumor, alimentado también por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, de que Machado se refugia en la embajada de Estados Unidos.

Lea más: Equipo de María Corina que pasó un año refugiado en la embajada de Argentina en Caracas salió del país

El comentario surgió por la incursión de la Fuerza Naval de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de la costa Venezolana, situación que tiene incómodo al régimen. No obstante, la embajada no ha confirmado que ella esté ahí.

Por redes sociales han circulado rumores que la ubican también, transitoriamente, en España, Colombia y Canadá, pero sin evidencia.

El secretismo se debe en gran medida a las constantes operaciones del régimen de Maduro para encarcelar a las fichas claves de la oposición. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 853 presos políticos; de ellos, 181 fueron detenidos entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2024, en plena campaña presidencial.

El premio Nobel de paz se entregará el próximo 10 de diciembre en Oslo, como es habitual. Al ganador le dan una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. El Comité Noruego advirtió que, por esta condición de clandestinidad, no es seguro si Machado podrá asistir al evento.

Temas recomendados

Internacional
Dictaduras
Política
Premio Nobel
Nobel de Paz
Crisis en Venezuela
Ideologías
Izquierda
Chavismo
Diplomacia
Gobierno de Venezuela
régimen
Relaciones diplomáticas
Venezuela
María Corina Machado
