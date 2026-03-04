Las cartas de Creemos y del Centro Democrático para dar golpe en Cámara en Antioquia

A menos de una semana de las elecciones legislativas, en los corrillos políticos del departamento ya se da por sentado que la derecha saldrá fortalecida. Además de los múltiples sondeos que han ubicado a Antioquia como uno de los territorios del país en el que el electorado se volverá a inclinar a ese espectro, en los partidos auguran que las colectividades que más críticas han sido con la administración de Gustavo Petro serán las que mayor cantidad de votos paisas recibirán. En medio de ese panorama, son dos fuerzas políticas las que concentran la mayor atención en la conquista de ese electorado: el Centro Democrático y el Movimiento Creemos. Le puede interesar: Juntos pero no revueltos: pulso del uribismo y Creemos para las elecciones Mientras el primero espera capitalizar el regreso del expresidente Álvaro Uribe a la campaña por el Congreso, el segundo busca afianzar los resultados que hace dos años le dieron entrada al Concejo de Medellín y a la Asamblea de Antioquia con una numerosa bancada. En esta tercera entrega del análisis sobre quiénes integran las listas de candidatos a la Cámara por Antioquia, le ponemos la lupa a las listas de esas dos colectividades.

Por el lado del Centro Democrático, la carta más fuerte para estas elecciones en la Cámara es la del senador Andrés Guerra Hoyos, una de las figuras más cercanas al expresidente Álvaro Uribe y que se bajó de la puja por la candidatura presidencial de ese partido poco antes de que esta mutara a una fractura. Pese a ser uno de los senadores de peso del partido, Guerra asumió la misión de meterse en la competencia por la Cámara y jalonar la campaña del uribismo en el departamento. Él mismo ha sido quien, de forma abierta, ha desglosado los cálculos que tiene el Centro Democrático para estos comicios: ganar entre seis y siete curules, con un acumulado de entre 550.000 y 600.000 votos. Lea también: Las apuestas a la Cámara por Antioquia de liberales y conservadores Según coinciden varias fuentes consultadas al interior del partido, junto a Guerra hay por lo menos otras dos candidaturas que están pisando especialmente fuerte. Una de ellas es la del exdiputado Gregorio Orjuela, quien en julio de 2024 salió de la Asamblea, luego de que el Consejo de Estado le anulara la elección por incumplir el régimen de inhabilidades. Aunque en las pasadas elecciones territoriales Orjuela fue el cuarto diputado más votado de su partido, con 22.810 votos –quedando por detrás de Verónica Arango, Luis Gabriel Gómez y Gabriel Jaime Giraldo–, el político ha desplegado una fuerte avanzada sobre todo en Rionegro y la subregión del Oriente antioqueño, en donde mantiene su base política. La tercera carta fuerte del uribismo es la candidata Melissa Orrego Eusse, con base en Bello. Orrego hace parte de la casa política del exalcalde Óscar Andrés Pérez, que pese a cargar con una condena por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sigue teniendo gran influencia en el municipio.

Con grandes posibilidades de también alcanzar una curul están varios de los representantes que aspiran a la reelección, como Yulieth Andrea Sánchez, que en las pasadas elecciones amasó 50.535 votos; Óscar Darío Pérez, quien resultó electo con 45.148 sufragios; y Jhon Jairo Berrío, que sacó 30.526 votos. De esa planilla de repitentes salen dos pesos pesados, los representantes Hernán Cadavid y Juan Espinal, que ahora aspiran al Senado. Otros nombres importantes en la lista uribista son el de Federico Hoyos, quien tras pasar por la Cámara entre 2014 y 2018 llegó nuevamente a refrescar la contienda; la exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, Ana Ligia Mora, quien entre 2016 y 2019 fue diputada de Antioquia y la quinta más votada de ese partido; y Andrés Gaviria, director del medio 360 Radio y uno de los debutantes que pisa fuerte.

Los candidatos de Creemos

Por el lado de Creemos, pese a ser una lista que debuta, también hay varias figuras curtidas. La cabeza de lista es el exsecretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, una de las figuras del círculo más estrecho del alcalde Federico Gutiérrez y uno de los estrategas de cabecera del movimiento en su búsqueda por dar el salto a la política nacional. Siga leyendo: Consultas presidenciales del domingo: una ‘primera vuelta’ que será decisiva En el segundo renglón aparece el exsecretario Privado de Medellín, Simón Molina, que en el pasado periodo de gobierno fue concejal del Centro Democrático. En 2019, Molina fue el segundo más votado de ese partido, con 12.809 votos. No obstante, el político más veterano de la lista es quien aparece en el último renglón, el exsenador Germán Darío Hoyos, quien además fue concejal de Medellín entre 1998 y 2006, representante a la Cámara entre 2006 y 2010, y luego senador por ocho años, entre 2010 y 2022. Pese a cargar toda su vida con la imagen de ser un político silencioso y que prefiere mantener un perfil bajo, Hoyos ha sabido mantenerse como uno de los políticos más influyentes de Antioquia y podría ser clave para el objetivo de Creemos de llegar pisando duro a la Cámara.