Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Donald Trump ya no vende? Fox News limitaría sus transmisiones en vivo

Durante años, la cadena fue una de las principales plataformas de Donald Trump para llegar a los votantes republicanos.

  • Donald Trump continúa realizando mítines políticos en Estados Unidos, mientras Fox News ha reducido la transmisión en directo de sus actos de campaña. FOTO: AFP, Fox News vía x.
    Donald Trump continúa realizando mítines políticos en Estados Unidos, mientras Fox News ha reducido la transmisión en directo de sus actos de campaña. FOTO: AFP, Fox News vía x.
  • Publicación de Donald Trump sobre Fox News vía Truth Social.
    Publicación de Donald Trump sobre Fox News vía Truth Social.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

Fox News, el canal de cable más visto de Estados Unidos, estaría dejando de transmitir en directo los mítines que Donald Trump realiza de cara a las elecciones de mitad de mandato. La decisión contrasta con el papel que la cadena ha tenido durante años como uno de los principales vehículos del presidente para llegar a los votantes republicanos.

La ausencia de cobertura no ha pasado inadvertida para Trump, quien ha expresado públicamente su molestia. El presidente incluso cuestionó que programas de Fox no dedicaran espacio a algunos de sus recientes actos de campaña y llegó a advertir que los espectadores podrían dejar de seguir la cadena.

Publicación de Donald Trump sobre Fox News vía Truth Social.
Publicación de Donald Trump sobre Fox News vía Truth Social.

Durante años, la relación entre Trump y Fox News se ha apoyado también en un factor fundamental para cualquier canal de televisión: la audiencia.

Conozca: Trump vs. la prensa: CNN, MSNBC y Politico buscan mantener acceso a la Casa Blanca

El interés por las apariciones del presidente contribuyó a estrechar los vínculos entre Trump y la cadena desde 2016. Incluso durante las últimas semanas de su campaña de reelección, sus actos seguían representando una oportunidad para atraer espectadores.

Un ejemplo citado por CNN ocurrió cuando Trump realizó un multitudinario mitin en el Madison Square Garden. Fox transmitió el evento en directo y su audiencia llegó a triplicarse durante esa franja. Pero, según el análisis de CNN, esa dinámica parece haber cambiado.

Cuando el Partido Republicano organizó el mes pasado un acto de campaña en Dallas, Texas, Fox emitió en directo los discursos de Trump, pero las cifras de audiencia apenas variaron.

Un presentador actual de Fox, citado bajo condición de anonimato, aseguró que existe la percepción dentro de la cadena de que “Trump ya no genera audiencia”. No obstante, otra persona familiarizada con el funcionamiento interno de Fox negó que exista una instrucción para evitar la transmisión de sus mítines y calificó esa versión como una especulación sin fundamento.

Trump cuestiona la cobertura de Fox

Después de que Fox no dedicara la cobertura que esperaba a algunos de sus actos, Trump utilizó Truth Social para cuestionar que el programa dominical “Fox & Friends” no hubiera cubierto un mitin realizado en Ohio ni otros eventos en Alabama, Texas y Oklahoma.

Lea más: ¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

El presidente aseguró que sus seguidores quieren ver sus mítines y sus respectivas coberturas en Fox News. También sostuvo que la falta de atención podría llevar a los espectadores a abandonar la cadena.

No es la primera vez que Trump amenaza con dejar de seguir o cuestiona públicamente a Fox. Según CNN, durante 2021 y 2022 la cadena prácticamente ignoró al expresidente, pero mantuvo su audiencia.

Tom Durante, codirector editorial de Mediaite y exempleado de Fox News y The New York Post, sostiene que Trump necesita más a Fox que la cadena al presidente. Una de las razones es que Fox tiene una audiencia consolidada incluso cuando reduce la presencia de Trump en su programación.

¿Conflictos de intereses entre el Gobierno y el canal?

La tensión también se hizo visible el mes pasado, cuando Fox apartó a la presentadora Maria Bartiromo, una conocida aliada de Trump, después de que compartiera directrices internas de la cadena con Peter Navarro, asesor del presidente.

Según la información citada por CNN, esas instrucciones indicaban a programas de Fox Business que evitaran promocionar o dar difusión a un discurso de Trump en horario de máxima audiencia que incluía afirmaciones no verificadas sobre vulnerabilidades electorales.

El miércoles por la noche, Laura Ingraham abrió su programa con un reporte desde el mitin de Trump en San Antonio, Texas. Pero, cuando el presidente comenzó a hablar, el evento dejó de aparecer en el programa. Posteriormente, tampoco tuvo mayor presencia en la programación de la cadena.

Fox sí transmitió el mitin por internet, pero no por su principal señal televisiva. Para Trump, esa diferencia representa una pérdida de exposición ante una audiencia que durante años ha sido fundamental para su movimiento político.

¿Sería una cuestión editorial?

Un mitin típico de Trump, con discursos extensos y elementos repetitivos, podría no ser considerado por los responsables de programación como un contenido suficientemente atractivo frente a otras opciones informativas. De hecho, Fox tiene otros contenidos para ocupar su programación, incluida una entrevista presencial con Jeff Bezos.

Entérese: ¿Trump está preocupado? Las señales que alertan al Partido Republicano

Pero existe otra interpretación: que la cadena esté tomando distancia de Trump ante el escenario electoral que enfrentan los republicanos.

El estratega republicano Doug Heye afirmó que el movimiento de Trump atraviesa un momento diferente y señaló que cada vez se observan menos banderas del presidente en algunos de sus actos.

Fox no ha explicado públicamente por qué sus mítines dejaron de ocupar un lugar central en la programación. Mientras tanto, Trump continúa buscando atención de la cadena y otras plataformas conservadoras.

One America News, por ejemplo, asegura que está transmitiendo todos los mítines de Trump previos a las elecciones de mitad de mandato.

La disputa, en última instancia, muestra una relación de dependencia particular: Trump necesita plataformas capaces de llevar su mensaje a millones de espectadores, mientras Fox debe decidir qué contenidos considera más convenientes para su audiencia y su programación.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Fox News dejó de transmitir los mítines de Donald Trump?
Fox News ha reducido la transmisión en directo de los mítines de Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato. El texto plantea que podría responder a criterios de audiencia y programación, aunque también se interpreta como una posible señal de distancia política.
¿Qué significa que Fox News ya no transmita en vivo los mítines de Trump?
La decisión marca un cambio en la cobertura de una cadena que durante años fue una plataforma importante para Donald Trump. También puede reflejar que sus actos generan menos audiencia o que Fox considera que otros contenidos tienen mayor valor informativo.
¿Dónde se pueden ver los mítines de Donald Trump si Fox News no los transmite?
Los mítines de Donald Trump pueden tener cobertura en otras cadenas y plataformas. Según el texto, One America News transmite los actos de campaña del presidente previos a las elecciones de mitad de mandato, generalmente sin cortes comerciales.

Temas recomendados

Medios de comunicación
Periodismo
Partido Republicano
Partido Demócrata
Alianza
Elecciones
Estados Unidos
Donald Trump
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form