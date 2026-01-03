150 aeronaves desplegadas y combates a las 2:00 de la madrugada: los detalles que entregó Trump sobre captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este sábado nuevos detalles sobre el operativo en el que se logró la captura de Nicolás Maduro a manos de las Fuerzas Militares de ese país.
En una rueda de prensa realizada en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario estadounidense sostuvo que el golpe fue cuidadosamente planeado y ejecutado en la oscuridad de Caracas.
“Se utilizó un abrumador poder militar estadounidense por aire, tierra y mar para lanzar un asalto espectacular; un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo el presidente estadounidense.
“Fue una fuerza contra una base militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas. Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en nuestra historia”, dijo.
Trump sugirió que Estados Unidos estaría listo para asumir el poder en Venezuela. “Vamos a dirigir el país hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”, expresó, dejando en el aire la posibilidad de una ocupación, pero sin mencionarla directamente.
El primer mandatario dijo que en la operación participaron “muchos helicópteros, aviones y soldados”, que lograron neutralizar las capacidades de respuesta de las Fuerzas Armadas de Venezuela en un golpe veloz. “Ni un solo miembro del servicio estadounidense murió”, añadió.