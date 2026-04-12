Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán pidió el domingo más conversaciones entre Irán y Estados Unidos y que se prorrogue el alto el fuego, aunque admitió que el éxito de las negociaciones requerirá que todas las partes hagan “concesiones dolorosas”.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.

Aunque reconoció que las conversaciones en Pakistán habían ido “bien” y que “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

El presidente Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

“Insto a que se prolongue el alto el fuego y continúen las conversaciones”, escribió Badr al Busaidi en una publicación en X.

“El éxito puede exigir que todos hagan concesiones dolorosas, pero eso no es nada comparado con el dolor del fracaso y la guerra”, agregó.

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El sábado, el presidente Trump aseguró que le “da igual” llegar a un acuerdo o no con Irán porque “pase lo que pase” Estados Unidos ha “ganado”.

“Me da igual llegar a un acuerdo o no (...). Hemos ganado pase lo que pase. Hemos ganado”, ha declarado Trump en un breve encuentro con la prensa en el jardín de la Casa Blanca. “Han estado reunidos muchas horas. Veremos lo que pasa. Puede que haya un acuerdo. Puede que no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, hemos ganado”, ha insistido.

Trump ha repetido que Irán ahora “no tiene armada, no tiene radar, no tiene fuerzas aéreas” y sus líderes “están todos muertos”. “Con todo eso, veremos qué ocurre, pero desde mi punto de vista, no me importa”.

Sin embargo, ha destacado que las negociaciones son “profundas” y se ha referido a la cuestión del estrecho de Ormuz, que pretende reabrir “por otros países”. “Vamos a abrir el Estrecho, aunque no lo usemos nosotros, porque tenemos a muchos otros países del mundo que lo usan y que o tienen miedo o son débiles o tacaños”, ha apuntado.

Por último, interrogó por la información sobre el supuesto envío de armamento desde China a Irán. “Si China hace eso, China va a tener problemas graves”, advirtió.