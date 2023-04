Hora, implicaciones y todo lo que hay que saber de la histórica comparecencia de Trump ante la justicia

Sin embargo, los medios de comunicación de Estados Unidos no podrán transmitir en vivo la lectura de los cargos al expresidente Donald Trump en el tribunal estatal de Manhattan.

Lo que se sabe es que esta tarde, tras su comparecencia ante el juez, Trump regresará a Palm Beach, donde hará declaraciones en su mansión Mar-a-Lago.

Según una encuesta realizada por SSRS para CNN, un 62 % de los estadounidenses aprueba la acusación del expresidente Donald Trump. Además, tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que la política tuvo algo que ver con la decisión de acusar a Trump.

Para un 52 % de los que piensan así, la política jugó un papel “importante”.

El sondeo reveló que las opiniones de los estadounidenses están divididas a la hora de calificar la actuación de Trump en el caso de Stormy Daniels. Para un 37 % lo que supuestamente hizo es ilegal, para un 33 % fue falto de ética pero no ilegal, un 20 % no sabe y un 10 % cree que no hizo nada malo.