“Tu valor no se mide en likes”: el mensaje que compartió Karol G en sus redes inspirada en una caricatura

Sin embargo, el hecho parece no preocuparle a la artista, quien ha usado sus redes sociales para dejar otro tipo de mensaje a sus seguidores, uno relacionado con la salud mental .

En la imagen luego se enfatiza en que “Calamardo quería ser músico, bailarín, artista... pero terminó trabajando como cajero en el Crustáceo Cascarudo, odiando su trabajo, su entorno y sintiéndose constantemente solo y fracasado”, dice el estado, detallando que él vive amargado no porque sea malo sino porque es una vida que no eligió.

Con esto, Karol G desarrolló una reflexión que llevó a que la cantante le pidiera a sus seguidores leer. “Por primera vez entendí que Calamardo no era un amargado. Estaba herido. Era un artista que el mundo no supo escuchar, un soñador atrapado en la rutina”.

La cantante expuso que en ocasiones ha sentido que el caso del calamar la identifica. “Si no fuera por mi familia, por el trabajo que hago en mí misma, porque amo lo que hago y por todo el amor real que ustedes me dan, tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan y no estaría agradecida por todas las cosas increíbles que vivo a diario”, escribió.

“Tu valor no se mide en “likes” ni mucho menos en las opiniones o burlas de otras personas. Solo tú sabes lo que te cuesta cada día levantarte y trabajar por ser quien quieres ser así que date siempre ese crédito”, continuó la artista en su perfil de Instagram.

“Esto es para ti, que tienes un talento increíble y que no te atreves por el qué dirán o por miedo y frustración. No le bajes, no dejes de creer en ti”, agregó.