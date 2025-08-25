¿Una directiva secreta de Trump? Lo que estaría detrás del despliegue de los destructores de Estados Unidos en el Caribe

El despliegue de tres buques de guerra estadounidenses ha mantenido inquieto al régimen de Venezuela. Desde el anuncio de la administración de Donald Trump de las operaciones antidroga en aguas internacionales frente a las costas del país sudamericano, el gobierno de Nicolás Maduro también ha dado instrucciones de aumentar sus fuerzas militares, incluso en la frontera con Colombia.
Washington asegura que la operación forma parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, pero la escala del despliegue y las acusaciones contra Maduro de ser un “cabecilla fugitivo de un cartel” han abierto interrogantes sobre si también se estaría buscando presionar a Caracas.
Según reveló The New York Times, el presidente Trump habría firmado el mes pasado una “directiva secreta" que daría al Pentágono instrucciones para usar la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina.
A inicios de agosto, el mandatario estadounidense ordenó al ejército a combatir los cárteles latinoamericanos designados por EE. UU. como organizaciones “terroristas” globales.