Alerta del IDEAM: lluvias seguirán y estas son las regiones más afectadas

Este 10 de marzo de 2026, el país amanece bajo un complejo panorama meteorológico que combina precipitaciones extremas en el sur y amenazas geológicas en el centro. Según el Boletín No. 205 del IDEAM, la Alerta Roja se ha activado como una medida de máxima urgencia, definida oficialmente como aquella que, “advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población”. El foco de atención se centra en las cuencas de los ríos Carare y Opón, en Santander y Boyacá, donde el riesgo de desbordamiento es altamente probable. Sin embargo, la preocupación se extiende al corredor del río Sogamoso. El informe técnico es enfático al recomendar vigilancia extrema en sectores como Puerto Wilches y Barrancabermeja, debido al “tránsito de onda por descarga controlada del embalse de Topocoro”. Entérese: Justo a tiempo: culminó la limpieza de 14 soterrados en Medellín ante la llegada de la primera temporada de lluvias En la región antioqueña, el río Medellín y sus principales quebradas en el Valle de Aburrá también están bajo la lupa. El IDEAM sugiere : “mantener especial atención sobre el río Medellín y sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Alta Vista, La Bermejala, Cafetal, Chuscala, Doña María... y La Iguaná”, afectando directamente a municipios como Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta.

También preocupa la situación en zonas de montaña, la saturación de los suelos ha puesto a 12 departamentos en máxima alerta por deslizamientos. En Antioquia, poblaciones como Cocorná y Granada figuran en la lista de alta vulnerabilidad. Esta situación de Alerta Roja no es menor, pues se emite únicamente cuando, “la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas”.

¿Qué esperar del clima en las próximas horas en Colombia?

El pronóstico para esta madrugada y mañana indica que el cinturón de lluvias se desplazará con fuerza hacia el sur. Se prevén, “lluvias con altas cantidades pluviométricas, acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de la Amazonia, en especial sobre Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caquetá y el oriente de Putumayo”.

Para los habitantes del occidente y sur de la región Andina, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, lo que mantiene la humedad en niveles que preocupan a los expertos en gestión del riesgo. Le puede interesar: Ideam alerta incendios, deslizamientos e inundaciones en varias regiones del país por “clima extremo” El reporte oficial del IDEAM detalla un mapa de lluvias dividido por regiones. Así se comportará el cielo en el territorio nacional: ️ Amazonia: Será la región con mayor actividad de lluvias en el país. Se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Los puntos críticos serán Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caquetá y el oriente de Putumayo.

️ Región Andina: Humedad persistente. Se prevén lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en el occidente y sur de la región. El reporte advierte sobre cielo mayormente nublado con precipitaciones en sectores de Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño”.

En las principales ciudades andinas, Medellín y el Valle de Aburrá tendrán nubosidad predominante durante el día con posibles lluvias moderadas en la tarde y noche y una temperatura máxima cercana a los 24 °C. Vea también: Videos | Fuerte lluvia con granizada en Bogotá dejó varios puntos inundados y colapsada la movilidad Bogotá comenzará la jornada con tiempo seco y nubosidad densa, pero en la tarde aumentará la inestabilidad con lluvias en amplios sectores, especialmente hacia el norte y oriente, con una temperatura máxima de 18 °C que descenderá hacia la noche; mientras que en el Eje Cafetero, ciudades como Pereira y Manizales tendrán un día gris con lloviznas intermitentes, temperaturas entre 18 °C y 22 °C y posibles bancos de niebla en zonas de montaña. ☁️ Región Pacífica: Sectores de la franja costera mantendrá condiciones mayormente nubladas con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en Chocó y en el litoral de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde se esperan precipitaciones sectorizadas a lo largo del día.

Alerta del IDEAM: lluvias seguirán y estas son las regiones más afectadas. Foto: IDEAM

️ Región Caribe: predominará el tiempo seco en gran parte de la región, aunque podrían presentarse lluvias ligeras o moderadas en el sur de Bolívar, Cesar y en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En ciudades como Barranquilla y Cartagena se esperan cielos entre parcial y mayormente despejados, con temperaturas elevadas entre 32 °C y 34 °C, lo que mantiene activa la vigilancia por posibles incendios de cobertura vegetal. Orinoquía: Se anticipa nubosidad variable con posibilidad de lluvias dispersas en algunos sectores, principalmente en sectores de Vichada y el piedemonte de Meta y Casanare.

Ante este escenario, la autoridad meteorológica reitera que la prevención es la mejor herramienta. Para quienes viven cerca de las riberas, la instrucción es clara, “el IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita”.

